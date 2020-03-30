亚马逊纽约一仓库员工举行罢工，要求疫情期间获取更多健康防护

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:据外媒报道，亚马逊位于纽约斯塔顿岛的仓库工人计划于周一举行罢工，目的是引起对在新冠病毒疫情爆发期间继续上班的员工缺乏保护的关注。

据悉，纽约仓库JFK8 的近 100 名员工计划参加罢工。罢工的主要组织者之一、JFK8 的管理助理克里斯·斯莫斯(Chris Smalls)表示，员工将在周一上午举行罢工，“停止一切运营”，直到他们的要求得到现场管理层的同意。

斯莫斯和其他同事表示，自从上周一名员工的病毒检测呈阳性后，他们对上班越来越担心。亚马逊的一名发言人表示，亚马逊要求这名员工实行隔离，并支持任何与此人有过接触的人在家带薪两周。该工厂仍然继续开发。

工人们希望通过罢工向亚马逊施加压力，迫使其关闭相关工厂并进行消毒，并在关闭期间为员工提供带薪休假。斯莫斯称，自从这名员工被测出新冠病毒阳性以来，工厂一直照常运转。JFK8 仓库占地85. 5 万平方英尺，有 4500 名员工。

对此，亚马逊发言人表示，员工的健康和安全是“重中之重”。该公司已经增加了每天数次的清洁频率和强度，同时鼓励员工遵守社交距离规则。此外，亚马逊最近在其斯塔顿岛工厂实施了每日温度检测的措施。

最近几周，亚马逊仓库工人的骚乱持续加剧，至少有 13 家工厂报告了冠状病毒感染病例。但大多数工厂仍然开放。

一些工厂的员工表示，像洗手液和消毒剂湿巾等基本用品是定量供应的，或者根本没有，这使他们面临感染病毒的风险。仓库工人称，他们被迫在上班和健康之间做出选择，又或者选择在家无薪休假。

报道称，亚马逊全国各地工厂的安全防范措施参差不齐，在工人和管理者之间播下了不信任的种子。斯莫斯还表示，其他员工不会被告知有人被隔离这一消息。斯莫斯在与检测结果呈阳性的主管接触后，目前正在隔离，但他的同事们直到他告诉他们才发现。（cnbc）