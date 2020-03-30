董明珠：格力将招5000名大学生作研发队伍 预计月损失200亿元

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 董明珠最新资讯 > 正文

董明珠：格力将招5000名大学生作研发队伍 预计月损失200亿元

2020-03-30 08:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息：昨日，格力电器董事长董明珠在接受央视财经采访时，针对制造企业入局医疗的提问表示：“不是说这是一个商机，我们都来做就能赚钱。最后比拼的是品质技术，特别是医疗装备，不管任何一个行业，最终能让它有支撑、有商机、可持续，还是要靠技术。今年在疫情期间很多学校来求助，特别是武汉的学校，说现在学生面临找工作的问题。但是我现在有 5000 个大学生的岗位需求，我不会因为疫情而放弃对研发队伍的培养。”

QQ截图20200330083222.jpg

针对疫情带来的影响，董明珠表示：“对于企业来讲，像我们空调行业，问题在于什么?在于不能上门服务，门店全部关闭，再加上我们的上下游合作链条也不畅通……所以这对我们来讲是极为严重的冲击。应该说家电行业受到的冲击是最大的，特别是空调，几乎停摆。在这种情况下，我们并没有因为疫情而停止生产。春节期间我们有一大拨人在加班，最重要的是我们做好了疫情防控的准备。因为春节以后有很多空调需要开模具，这个时间段是很重要的。”

董明珠称，这意味着格力可能损失两百亿，面对现状，我觉得要有一个好的心态去看待它，这第一的。第二你要积极地去应对，我们现在依然没有完全复工，这肯定是有影响的。但这个影响不是只影响个人或者企业，它是一个普遍的现状，我们要正确地去看待它，不要恐慌，也不要叫苦，没有用，我们要想办法去克服问题。在这个过程当中，我们自己制造了口罩机，也开始生产口罩，我们的人手是非常不够的，我采取的办法是鼓励所有员工一定要有一种大的情怀来面对现状，所有员工都要认真的去面对这个问题。

网友热搜:

格力集团全员加薪格力电器控制权最新董明珠卸任格力董事长格力手机3价格及图片董明珠资产格力侵犯专利格力手机2评测格力智能语音空调雷军调侃董明珠格力地产项目经理
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 董明珠、徐少春等共话疫情后中国制造业新方向

    “以客户为中心，以奋斗者为本，危机一定能战胜。”3月17日，格力电器董事长董明珠、金蝶集团董事会主席徐少春、光峰科技CEO薄连明、柔宇科技董事长刘自鸿相聚珠海格力总部，以公益直播的形式，共同探讨“疫情后中国制造业的新方向”。自新冠疫情爆发以来，制造企业生产经营活动受到了极大冲击。据国家统计局数据，2月中国制造业PMI指数大降至35.7%，创历史新低，甚至超过了2008年金融危机。本次直播，也是致力于帮助中小制造业分?

    董明珠 中国制造

  • 智邦国际制造业ERP系统：让“冰火两重天”的制造业找到“微蓝海”

    制造业“冰火两重天”所谓“冰火两重天”是指在某一时间阶段接收两种反差很大的事态。那么为什么说中国制造业处于“冰火两重天”的局面?随着经济的不断发展，德国4. 0 以及中国制造 2025 态势的出现，制造业格局正在加速走向分化，出现“冰火两重天”的格局，即中国制造业困难与希望共存。企业管理困难、生产分散化、生产效率低下、利润低等问题，使制造业企业陷入“制造难”的局面。然而伴随着“制造难”局面的出现，与之而来的“

    智邦国际 ERP系统

  • 董明珠开始卖口罩了！格力口罩今日正式开售

    今日，“董明珠自媒体”公众号发文宣布格力口罩正式开售。据悉，格力生产的KN95 防护级别一次性使用口罩、医用级别一次性使用医用口罩，今天将在“董明珠的店”上线。

    董明珠 格力 格力口罩

  • 董明珠回应卖格力口罩预约不到：规模还没上来

    近日，格力电器董事长董明珠在接受采访时，针对“格力口罩预约不到”一事回应称，我们现在是很微量的，因为规模还没上来，但是效果非常不错，预约人数达到了几十万人，导致产能供不上。

    董明珠 格力 格力口罩

  • 董明珠：2月格力销售几乎是零，但我依然很快乐

    3 月 17 日，董明珠在走进格力的直播中表示，今年格力的产值一定是下滑的，因为这个时间国内小区封区不能上门安装，同时，也不能到小区里上门服务。商场关门，销售当然大受影响。

    董明珠 格力 格力电器

  • 格力员工聚会被董明珠开除：不守规矩一律严肃处理

    近日，针对复工疫情防控，格力电器董事长董明珠在接受南方都市报采访时表示，几万人复工只要有异常格力马上会采取措施，员工从外地回来，我们人人都有义务监督、防控。

    ​格力 董明珠 格力电器

  • 董明珠回应格力开始卖口罩：月底日产能将达100到200万片

    近日，针对“格力在复工和防疫方面采取了哪些措施”的提问，董明珠在采访中回应称，目前格力正在全力推进三件事。董明珠称，格力口罩的产能还处在爬坡阶段，月底预计可以达到日产能 100 万到 200 万片左右。

    董明珠 格力 格力口罩

  • 董明珠格力电器将投资10亿进军医疗器械 做高端医疗设备

    昨日，格力电器董事长董明珠在接受采访时，针对“疫情后中国制造业的新方向”的提问回答称，我不认为它是个商机，我认为它是一个挑战。我现在拿10亿出来，投资到疫情发生后我们国家出现医疗设备短板，这10亿我准备当成掉在水里没有了，但是我要去干这件事，即使不成功，也要投进去，但我相信投10亿进去不可能没有结果。

    董明珠 格力电器 格力

  • 金蝶：明天14:00！走进格力，对话董明珠！更有价值万元大礼包！

    明天14：00!“走进格力 对话董明珠”直播终于来了!金蝶集团董事会主席徐少春!珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠!柔宇科技董事长刘自鸿!光峰科技CEO薄连明!四位大咖走进格力，共商疫情后中国制造业的新方向!但是这次直播我们不止谈管理、技术、数字化、企业发展方向，还有精彩奖品，我们准备了“智慧中国造·宅家锦鲤大礼包”在直播中抽出!它包含：颜值超高!小巧便携的家用投影仪——峰米米家投影仪!折叠世界，比想象更惊

    金蝶 董明珠

  • 如何用新技术突破产业发展瓶颈?重庆江津联手阿里云加速当地制造业升级

    引言：对于制造企业来说，实现数字化转型不仅是最复杂的，同时也是最生死攸关的挑战。——《商业评论》 2019 年 7 月号，GE前董事长兼CEO杰弗里·伊梅尔特;GE第一位常驻教授维贾伊·戈文达拉扬企业创新，尤其是传统企业的创新正变得越发困难。企业内部历史遗留问题多，外部技术发展更新十分迅速，企业既担心错过行业趋势和风口，又害怕一不小心掉到“坑”里。为此不少企业通过引入外部创新能力，来保持企业生命力和竞争力，这就是?

    阿里云

  • 格力N95口罩每只5.5元 董明珠正提高产能让所有人都能买到

    今年 2 月 25 日，“董明珠自媒体”发布消息称，调整生产线侧重生产与防疫有关的产品，目前格力口罩正在试制中，量产后可日产百万个;仅仅 10 天时间格力就开发出测温仪的模具，目前日产 2 万- 3 万台。

    格力N95口罩

  • 金蝶对话董明珠：以“吃亏”精神面对疫情危机

    3 月 17 日，格力电器董事长兼总裁董明珠、金蝶集团董事会主席徐少春、光峰科技CEO薄连明、柔宇科技董事长刘自鸿相聚珠海格力总部，以公益直播的形式，共同探讨“疫情后中国制造业的新方向”。自新冠疫情爆发以来，制造企业生产经营活动受到了极大冲击。据国家统计局数据， 2 月中国制造业PMI指数大降至35.7%，创历史新低，甚至超过了 2008 年金融危机。本次直播，也是致力于帮助中小制造业分享行业标杆复产达产的好方法，助其收获

    金蝶 董明珠

  • 董明珠回应口罩预约不到：没想到几十万人预约 正提高产能

    近日，格力宣布生产KN95防护级别一次性使用口罩和医用级别一次性使用口罩，并采取预约抢购机制。但没想到预约火爆，导致产能跟不上，对此格力电器董事长董明珠进行了回应。

    董明珠 口罩

  • 有赞美重磅发布“美直播电商解决方案”

    疫情之下，仿佛万物皆可直播，而有赞美业近日也重磅发布打通爱逛直播，为美业商家提供直播电商的解决方案。2019 年，算是直播带货的元年，直播的火爆让我们都认识了那个所有女生的“口红一哥”李佳琦，只要懂行的，没有人不知道李佳琦 3 分钟卖出 600 万!2020 年，一场猝不及防的疫情，各行各业的商家都疯狂涌入直播，比如某房企复工，集体闭关研究李佳琦，学习直播卖房;再比如， 5 万柜姐涌入线上直播卖货，销售额连连突破线下，?

    直播电商

  • 格力已研发杀新冠空气净化器 格力杀新冠空气净化器价格多少

    3 月 18 日，格力宣布推出可杀灭新冠病毒的空气净化器，售价1. 2 万元，该产品已经在“董明珠的店”上线预约售卖。据董明珠介绍，差不多用了 2 个月的时间，格力在原有可杀灭病毒的空气净化器基础上创造了新技术，“专门针对现在新冠状病毒进行净化，效果非常好”。

    格力 净化器 格力已研发杀新冠空气净化器

  • 苏宁推客批量制造“李佳琦”

    格力全员开网店，恒大全员卖房子，近年一些龙头企业的全员营销在业内广受关注。今年 2 月，零售巨头苏宁也开启全员带货模式，数万非零售终端的“狮厂”员工变身苏宁推客，一时间引发热议。外界以为这只是疫情状态下“救市”的无奈之举，可是如今苏宁推客取得的成绩却令人刮目相看。苏宁大数据显示，当前苏宁推客人数达 100 万，个人推客最高销售金额超 3000 万、最高单月订单量达 8285 单，推客用户数超 1000 万。苏宁推客涵盖宝妈

    苏宁推客

  • 美团数据：全国生活服务商家复工率达59%，餐饮逾64%

    3月13日，美团研究院发布生活服务业商户复工指数，截至 3 月 12 日，全国生活服务业商家复工率达59%，餐饮行业复工率逾64%。其中，厦门和扬州的餐饮行业复工率已超过72%。美团推出了包含登记追溯、商家防疫信息展示和个人防疫通行证明的“安心码”，目前已在全国 300 多座城市落地。

    美团 服务业商家复工

  • 格力跨界申请专利：弹奏钢琴的机器人

    天眼查专利数据显示，近日，格力电器的运营主体珠海格力电器股份有限公司公布了 2019 年 11 月 20 日申请的专利——机器人弹奏钢琴的控制方法、装置、存储介质和机器人。

    格力 机器人 董明珠

  • 免费扶持百家美门店！有赞美、华熙生物、猫咪智能联合发布Bstudio新零售计

    3月15日，由有赞美业、华熙生物旗下品牌德玛润、金豪漾旗下全球化美业智能平台猫咪智能联合打造的Bstudio新零售智能门店赋能计划，通过别开生面的“云签约”仪式，宣布成功启动。本次签约由华熙生物发起，旨在于针对当前疫情对线下门店的重大影响，美容机构运营面临挑战的状况，协同有赞美业与猫咪智能协作优先打造全国‘100家’新零售智慧门店。三家美业产业链上的上市公司强强联合，打通上下游供应链，为美容机构提供多样化产品?

    有赞美业

  • 格力“不用电费空调”获广东技术发明一等奖

    3 月 25 日，在 2019 年度广东省科技创新大会上，格力电器自主研发的“光储空调直流化关键技术研究及应用”获技术发明类一等奖。据了解，格力研发团队基于空调设备变频用电的特性，提出了新能源直流供电与空调系统相结合、提升系统电能利用效率的新思路，突破了直流直驱多元换流、模式切换控制、多能互补等技术瓶颈，最终研发出“不用电费”的光储空调直流化成套技术。

    格力 格力空调 董明珠
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM