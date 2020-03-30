董明珠：格力将招5000名大学生作研发队伍 预计月损失200亿元

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息：昨日，格力电器董事长董明珠在接受央视财经采访时，针对制造企业入局医疗的提问表示：“不是说这是一个商机，我们都来做就能赚钱。最后比拼的是品质技术，特别是医疗装备，不管任何一个行业，最终能让它有支撑、有商机、可持续，还是要靠技术。今年在疫情期间很多学校来求助，特别是武汉的学校，说现在学生面临找工作的问题。但是我现在有 5000 个大学生的岗位需求，我不会因为疫情而放弃对研发队伍的培养。”

针对疫情带来的影响，董明珠表示：“对于企业来讲，像我们空调行业，问题在于什么?在于不能上门服务，门店全部关闭，再加上我们的上下游合作链条也不畅通……所以这对我们来讲是极为严重的冲击。应该说家电行业受到的冲击是最大的，特别是空调，几乎停摆。在这种情况下，我们并没有因为疫情而停止生产。春节期间我们有一大拨人在加班，最重要的是我们做好了疫情防控的准备。因为春节以后有很多空调需要开模具，这个时间段是很重要的。”

董明珠称，这意味着格力可能损失两百亿，面对现状，我觉得要有一个好的心态去看待它，这第一的。第二你要积极地去应对，我们现在依然没有完全复工，这肯定是有影响的。但这个影响不是只影响个人或者企业，它是一个普遍的现状，我们要正确地去看待它，不要恐慌，也不要叫苦，没有用，我们要想办法去克服问题。在这个过程当中，我们自己制造了口罩机，也开始生产口罩，我们的人手是非常不够的，我采取的办法是鼓励所有员工一定要有一种大的情怀来面对现状，所有员工都要认真的去面对这个问题。