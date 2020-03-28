小米10海外版发布，定价对标华为P40系列

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:昨晚小米10系列海外版正式发布，和国内版本不同的是，本次海外版还增加了一个小米10 Lite的入门版本，定价为349欧元，不过小米10以及小米10 Pro的价格与华为刚发布的P40系列一致，看来是想在海外对标P40系列。

小米本次在海外发布的小米10系列三款手机分别是：小米10Lite售价 349 欧元(约合人民币 2716 元)；小米10售价 799 欧元起(约合人民币 6234 元)；小米10 Pro售价 999 欧元起(约合人民币 7794 元)。

其中小米10价格与华为P40一致，小米10 Pro价格和华为P40 Pro一致，这很可能是小米公司想要在海外市场对标华为P40系列。



海外版小米10以及小米10 Pro与国内版本基本一样，不过会适应海外用户需求，使用谷歌的GMS服务。本次额外发布的小米 10 Lite版本配置如下，采用流行的“左上矩阵式摄像头”设计，搭载高通骁龙765G+6. 57 英寸 AMOLED 水滴屏，屏幕指纹，4800 万像素四摄，1600 万前置，4160mAh容量的电池，20W快充。目前暂无国内发布的具体消息。