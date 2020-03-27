“抖音”起诉“抖商大会”商标侵权 法院判决赔偿210万元

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日 消息:关于“抖音”起诉“抖商大会”商标侵权一案终于有了结果！去年 7 月份，抖音向杭州互联网法院起诉 起诉“抖商大会”冒用商标，并向主办方索赔 300 万。昨天，杭州互联网法院适用知识产权惩罚性赔偿，判决“抖商大会”主办方赔偿 210 万元。

抖音诉称， 2018 年 12 月 17 号，四被告在杭州举办了“抖商集团暨抖商万人联盟启动大会”并发布了含有虚假内容的宣传文章。在会议邀请函等材料中，四被告宣称该活动有“神秘嘉宾-抖音总部高管助阵”、“抖音总部大咖分享”，并在活动现场将“抖音”列为合作媒体、展示了“授权代理商”铭牌。

抖音认为，四被告上述行为误导公众认为其与抖音官方具有特殊关系，严重有违诚实信用原则和公认的商业道德，构成了对抖音的著作权侵权、商标侵权及《反不正当竞争法》禁止的商业混淆的不正当竞争行为。

法院审理后认为，抖商培训机构经抖音官方明确授权或者许可，在培训中使用“抖音”等商标，易使消费者对服务的来源产生混淆或者误认，构成商标侵权。

最终，法院判决，杭州抖商科技有限公司、真之棒科技有限公司、杨某某就诉争商标侵权行为共同赔偿原告 150 万元 ;杭州抖商科技有限公司、真之棒科技有限公司、杨某某就诉争不正当竞争行为共同赔偿 50 万元;就侵害作品信息网络传播权纠纷，判令真之棒科技有限公司赔偿 10 万元。