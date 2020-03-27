苹果要求 App 切换到 iOS 13 SDK 进行开发截止日期延长至 6 月

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 27 日消息：据 9to5mac 报道，此前苹果曾要求所有 iPhone 和 iPad 的应用程序必须使用 iOS 13 SDK 进行开发，截止日期为 4 月 30 日。

在今天的一篇苹果开发人员博客文章中，苹果则延长了这个限制的最后期限到 6 月 30 日。

苹果表示，为了「容纳可能需要更多时间来更新其在 App Store 上的现有应用程序的开发人员」，苹果将 4 月 30 日的截止日期延长至 6 月 30 日。这意味着开发人员现在必须在 2020 年 6 月 30 日之前满足以下要求：