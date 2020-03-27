苹果要求 App 切换到 iOS 13 SDK 进行开发截止日期延长至 6 月

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 27 日消息：据 9to5mac 报道，此前苹果曾要求所有 iPhone 和 iPad 的应用程序必须使用 iOS 13 SDK 进行开发，截止日期为 4 月 30 日。
在今天的一篇苹果开发人员博客文章中，苹果则延长了这个限制的最后期限到 6 月 30 日。
苹果表示，为了「容纳可能需要更多时间来更新其在 App Store 上的现有应用程序的开发人员」，苹果将 4 月 30 日的截止日期延长至 6 月 30 日。这意味着开发人员现在必须在 2020 年 6 月 30 日之前满足以下要求：
iPhone或iPad应用程序必须使用iOS13 或更高版本的SDK构建，并使用Xcode脚本提供应用程序的启动画面。
iPhone应用必须支持所有iPhone屏幕分辨率，所有iPad应用必须支持所有iPad屏幕。
Apple Watch的应用必须使用watchOS 6 SDK或更高版本构建。
App Store开发指南4. 8 中要求，支持验证或设置用户帐户的应用程序必须支持苹果登录（Sign in with Apple）。
儿童类应用程序必须完全符合应用商店审查指南准则的1. 3 和5.1.4。
使用HTML5 的应用程序必须完全符合指南4.7“应用程序商店审查指南”的第4、 5 和 6 节。