快手发布2019美妆白皮书：1W+粉丝量商家增长45倍

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快手发布2019美妆白皮书：1W+粉丝量商家增长45倍

2020-03-27 11:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日 消息：近日，快手发布了《 2019 快手美妆行业白皮书》。报告显示， 2019 年，快手电商美妆类目成交额、活跃商家数等都保持了快速发展的势头。其中，商家端 2019 年1W+粉丝量商家增长 45 倍，10W+粉丝量商家增长 36 倍，100W+粉丝量商家增长 13 倍。快手美妆的核心消费群体是 18 岁- 30 岁的年轻女性，占比高达81%。

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内容生态上， 2019 年，快手美妆商家短视频全年规模达 3000 万+，美妆商家内容观看量 8537 亿。诞生了诸如韩承浩、 77 英姐、贫民窟女孩媛媛姐、阿聪、老卢Eric等优质美妆主播。其中，韩承浩快手粉丝达 58 万，客单价高达 500 元，在去年 11 月的一场直播中，其订单数超过 7 万，GMV达到 1000 万+。 77 英姐快手粉丝 250 万，去年营收过亿。贫民窟女孩媛媛姐快手粉丝 47 万，年营业额 500 万。

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2019 年商家每月平均上传5. 6 个商品，开播12. 2 天，完成23. 1 场直播。 2019 年 8 月- 12 月，美妆内容活动作品量 43 万，总播放量达到 42 亿，商家总参与量达到 5 万，活动总涨粉量 2000 万。

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