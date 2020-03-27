美图将内测直播电商服务；微信版花呗“分付”上线；华为发布P40 系列手机

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美图将内测直播电商服务；微信版花呗“分付”上线；华为发布P40 系列手机

2020-03-27 08:12 · 稿源：站长之家

美图内测直播电商服务

昨日，美图发布了截至 2019 年 12 月 31 日的年度业绩报告。报告显示，美图 2019 全年收入9. 779 亿元，同比增长3.2%。

其中， 2019 年美图全年净亏损1. 908 亿元，同比收窄77.7%，毛利6. 993 亿元，同比增长42.1%。毛利率由51.9%扩大至71.5%，在线广告收入7. 519 亿元，同比增长21.1%。

此外，财报还显示，美图公司整体月活2. 82 亿，同比下滑7.8%。其中，美图秀秀月活1. 16 亿，同比小幅下滑0.9%。

同时，美图CEO吴欣鸿透露， 4 月份美图会内测直播电商服务，会落在美图秀秀上，前期会与各大电商合作，目前不会做自营电商。

美图

微信版花呗“分付”上线

昨日，微信灰度测试“分付”功能，已有部分用户可使用该服务。

据腾讯科技介绍，分付是一款全新的“类分期”消费贷产品，开通分付不需要费用。开通后可在支付时选择使用，主打按日计息、随借随还。用户在使用微信支付时，可以使用“分付”先付款，再进行分期付款。

消费过程中，用户无需提前申请分期，在支付时直接选择分期即可，每期最低还款10%。“分付”的日利率是0.04%，用户还款后，由于本金减少，因此利息也减少。

微信方面表示，这是微信支付为用户提供的一种新的支付选择，分付将逐渐向更多用户开放。

QQ截图20200327080735.jpg

华为发布P40 系列手机

昨日晚间，华为在法国巴黎举办发布会，发布了P40、P40 Pro以及P40 Pro+三款手机新品。

P40 全系列标配了麒麟990 5G芯片，采用7nm EUV+工艺，集成5G基带芯片，并拥有ISP 5. 0 等核心技术。

售价方面，P40 欧洲版售价为 799 欧元，约合人民币 6193 元;P40 Pro售价为 999 欧元，约合人民币 7743 元;P40 Pro+售价为 1399 欧元，约合人民币 10843 元。

华为表示，将在 4 月 8 日举行P40 系列手机的国内发布会。

QQ截图20200327081440.jpg

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