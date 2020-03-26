易车2019年第四季度营收26.86亿元，全年营收107.53亿元

站长之家(ChinaZ.com) 3月26日 消息:今天，易车控股有限公司今天发布了其截至 2019 年 12 月 31 日的 2019 财年第四季度及全年度业绩。数据显示， 2019 年第四季度营业收入为人民币26. 86 亿元(约3. 86 亿美元)， 2018 年同期营业收入为人民币31. 20 亿元(约4. 48 亿美元)。 2019 年全年营业收入为人民币107. 53 亿元(约15. 44 亿美元)，同比增长1.6%。

2019 年第四季度归属于易车公司净亏损为人民币9. 22 亿元(约1. 33 亿美元)，去年同期净亏损为人民币4. 17 亿元(约5， 990 万美元)。 2019 年全年归属于易车公司净亏损为人民币12. 00 亿元(约1. 72 亿美元)，去年同期净亏损为人民币6. 08 亿元(约8， 740 万美元)。

2019 年第四季度毛利润为人民币15. 90 亿元(约2. 28 亿美元)， 2018 年同期毛利润为人民币16. 91 亿元(约2. 43 亿美元)。 2019 年全年毛利润为人民币65. 08 亿元(约9. 35 亿美元)，同比增长2.7%。

另外，易车的控股子公司易鑫 2019 财年第季四度，按美国通用会计准则计总收入达到人民币12. 10 亿元(约1. 74 亿美元)。核心业务当期新增收入，包括助贷业务和新增自营融资租赁交易收入，达到人民币6. 67 亿元(约9， 580 万美元)。 2019 年全年，按美国通用会计准则计，易鑫总收入达到人民币57. 90 亿元(约8. 32 亿美元);毛利润达到人民币27. 60 亿元(约3. 96 亿美元);净亏损为人民币 330 万元(约 50 万美元)