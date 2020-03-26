支付宝推出回暖指数，奶茶订单暴涨4倍，白领消费猛增

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 动态 > 支付宝最新资讯 > 正文

支付宝推出回暖指数，奶茶订单暴涨4倍，白领消费猛增

2020-03-26 15:58 · 稿源：站长之家

武汉的樱花开了，街头汽车多了起来，白领们重回写字楼上班，从“暂停”到“重启”，活力陡现，烟火气回归。3月26日，支付宝联合口碑饿了么推出的回暖指数显示：近三天，武汉奶茶外卖订单量增长近8倍。

在中国这个奶茶消费大国，即使受疫情影响，奶茶店到店消费少了，但是取奶茶的外卖小哥却忙碌不已，一单单的奶茶送到写字楼、工业园，种种变化背后，正是复工导致消费动力。


image.png

(工作间隙，一杯奶茶最解压)

支付宝回暖指数显示，全国奶茶订单量从2月10日复工第一天起就开始逐渐攀升，至3月22日这周，订单量已经达到复工前的4倍。特别是近一个月来，订单量的数据陡然攀升，显示复工明显提速。

根据复工以来奶茶订单总量，支付宝回暖指数还揭秘了中国最“高甜的”十大商圈：上海陆家嘴金融城、南京西路商圈、北京朝阳国贸商圈、中关村商圈、南京新街口-鼓楼商圈、广州珠江新城商圈、成都春熙路—盐市口商圈、杭州武林广场商圈、深圳福田CBD商圈。核心商务区的繁荣，成为城市整体复工复产的主引擎。

“以前喝得是奶茶，现在简直喝的是奶粥，而且还要升成大杯。”杭州白领陈晓凌说。“每天尝尝不同的料，一边奶茶，一边开会，工作的紧张、疲劳放松了不少。”

数据显示，和复工前相比，软糯香甜的饮品受欢迎程度大大提高。

杭州奈雪的茶的店员吴菲表示，“我们的订单要求加料的相比疫情前增加了两倍。大概是宅在家里太久，在口味的选择上，大家没有从前那么克制，不满足于原味奶茶，加奶、加料的订单大增，呈现一种补偿性消费的趋势。”

要给生活多一点甜，数据也印证了这一点。支付宝回暖指数显示，巧克力口味、啵啵口味、百香果、青稞、奶盖类奶茶呈现2倍以上的增长，珍珠、布丁、芋圆、红豆的订单量也基本翻番。

需求的回暖，也让奶茶店们寻找到了新商机。进驻支付宝数字生活平台，搞起“云促销”，秒杀优惠、爆款新品、直播带货，线上线下各出奇招。以奈雪的茶为例，不仅全国93%的门店恢复了营业，同时收割了支付宝线上订单，每天超万份优惠奶茶都被抢购一空，其支付宝小程序使用人数增长96%。

image.png

  (奶茶订单暴增，快递员忙着送货)

在18日开启的支付宝城市生活周活动中，CoCo、米芝莲、奈雪的茶、一芳等大众熟知的奶茶品牌在支付宝上推出优惠奶茶日均销量超过108万杯，一周累计售出的奶茶吸管连在一起，甚至超过了从北京到上海的距离。

网友热搜:

支付宝隐私权尊重用户什么权益支付宝自带小游戏在哪支付宝大爷能告马云吗支付宝发布服务刷支付宝赚钱是真的吗支付宝上市时间支付宝黄金红包怎么卖出手机支付宝咋绑定邮箱支付宝 ofo 新用户圣歌支付宝退款
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 支付宝：2月10日复工至今，全国奶茶订单量达到复工前4倍

    3月26日，支付宝联合饿了么发布消费回暖数据：全国奶茶订单量从 2 月 10 日复工第一天起就开始逐渐攀升，至 3 月 22 日这周，订单量已经达到复工前的 4 倍。同时伴随着中国最“高甜的”十大商圈出炉：上海陆家嘴金融城、南京西路商圈、北京朝阳国贸商圈、中关村商圈、南京新街口-鼓楼商圈、广州珠江新城商圈、成都春熙路—盐市口商圈、杭州武林广场商圈、深圳福田CBD商圈。

    支付宝 全国奶茶订单量

  • 支付宝大改版

    网传图片显示，支付宝首页即将进行大改版，支付宝首页增设了几大生活服务板块，并将采取“千人千面”智能推荐机制，部分第三方服务会透出在首页。

    支付宝 支付宝小程序 支付宝改版

  • 升级后的支付宝被网友吐槽颜色太丑 支付宝感慨：我太蓝了

    自从在合作伙伴大会上宣布升级后，支付宝首页进行了大改版，就连logo也发生了变化，由原来的淡蓝色变成了深蓝色。然而，支付宝肉眼可见的变蓝却遭到了网友无情的吐槽，称颜色有点土，像山寨的一样。

    支付宝 支付宝logo 支付宝我太蓝了

  • 支付宝“医保码”上线，用手机即可完成医保支付

    3月16日消息，国家医保信息平台统一签发的医保码，今日起实现全国覆盖，参保人均可支付宝领取“医保码”，以后医院看病不用再带病历本和医保卡，用手机即可完成医保支付。依托医保电子凭证，济南率先试点互联网医院，慢病患者从挂号到就诊到开处方药全流程均可通过支付宝完成，还可以享受送药上门服务。

    支付宝 医保码

  • 2020支付宝合作伙伴大会

    今天下午两点，2020 年首届支付宝合作伙伴大会，将开启支付宝新升级，为数千万生态合作伙伴发布一站式服务平台及助力计划。

    支付宝 支付宝合作伙伴大会 蚂蚁金服

  • 广西健康码上线 可上支付宝搜索领取

    随着复工复产的推进，近期，各地纷纷推出了“健康码”作为居民通行的凭证。而今天零点起，广西也在全区全面推行健康码，市民可上支付宝搜索“广西健康码”领取。

    健康码 广西健康码 支付宝

  • 百度地图发布复工指数 新一线城市率先“回暖

    随着疫情防控向好发展，“暂停”了一个月的全国各地终于按下复工“播放键”。近日，百度地图发布复工指数，通过百度地图大数据聚焦全国主要城市复工率Top10。数据显示，截至2月25日，各城市复工人数均不及疫情前四成，沈阳、青岛、上海最先“忙碌”起来，杭州、长沙、成都等新一线城市表现积极，因受疫情影响，武汉市复工指数仅为12%。此次发布的百度地图复工指数来源自百度地图大数据，主要关注北、上、广、深、杭、成都、重庆、?

    百度地图

  • 2020支付宝合作伙伴大会：支付宝发布《致合作伙伴们的一封信》

    3月10日，今天支付宝举行了“2020 支付宝合作伙伴大会”，在大会上，支付宝发布了《支付宝致合作伙伴们的一封信》，在信中支付宝表示，今天，支付宝作出了一个重要决定：从金融支付平台升级为数字生活开放平台， 3 年内联合 5 万家服务商，帮助 4000 万商家完成数字化升级。新的措施都可以在支付宝服务商开放平台了解。

    2020支付宝合作伙伴大会 支付宝

  • 支付宝：通过支付宝小程序购买欧洲杯门票，会第一时间通知后续计划

    3月17日，对于欧洲杯延期，已经通过支付宝购买了欧洲杯的用户，支付宝官方表示通过支付宝小程序获得欧洲杯门票购买资格的小伙伴，如果你们已经购票成功，也请耐心等待，我们正在和欧足联紧密联系，会第一时间同步相关后续计划。

    支付宝 欧洲杯

  • 干货分享！“迫击炮手”教你如何拿下支付宝offer

    如果只看标题，你会不会觉得这是一篇从“战争”走向“和平”的经历，似乎还有一点危险?是的你没看错，我本科毕业后就成了一名地中海边迫击炮手，还被派到非洲阿尔及利亚造过火药。每当看着几百迈的炮弹从迫击炮膛里飞速冲出的时候，我就在想也许我也可以冲出不一样的人生经历。这不，此刻在电脑屏幕前码字的我，正在开始一段新的人生路。谁的青春不迷茫，没有谁是一帆风顺的。当年考研，我以为以全系第二名的成绩(没错我和2很有缘?

    支付宝offer

  • iOS 14意外之变：Apple Pay将支持支付宝

    最近两天，iOS14 源代码的泄露曝光了苹果的不少“机密”，诸如首次加入血氧饱和度检测功能的第六代Apple Watch智能手表、主动降噪头戴式耳机、支持外部鼠标、OCR手写识别、iMessage改进、独立健身APP、自定义语音合成等等。

    iOS14 支付宝 ApplePay

  • 微信“分付” 正式上线，对标支付宝花呗

    3月26日，部分微信用户上线了“分付”功能。据腾讯客服介绍，分付和其他类似的个人消费贷产品一样，是一种可以先消费再付款的支付方式，用户开通微信分付和消费过程中，用户无需提前申请分期，在支付时直接选择分期即可。分付不像花呗是按月分期，而是按天计息，没有硬性的还款日期，随时都可以付息还款。

    微信 分付 支付宝花呗

  • 支付宝：芝麻信用“轻会员”正式升级为“芝麻GO”

    昨日，芝麻信用宣布将“轻会员”正式升级为“芝麻GO”服务。据悉，“芝麻GO”服务降低了接入门槛，同时，除支付宝外，饿了么、口碑、天猫轻店等多个阿里系平台都可同步开通。

    芝麻信用 支付宝 芝麻GO

  • 才艺爆棚！高颜值的支付宝硬核程序媛

    今年的“女神节”中最亮眼的当之无愧为奋战在抗疫一线的女医护人员。截图来自人民日报官微2020年的春天，“疫情”成为了关键词。从年前的支付宝新春红包到在疫情蔓延下推出的健康码，支付宝技术团队在这一场抗疫战争中从未缺席，女程序员们自然也积极响应疫情变化带来的号召，全力输出技术生产力奋战在抗疫前沿。如今技术成为各行各业发展的基石，社会对技术人才的需求也越来越强烈。近年来很多技术团队里女程序员的身影频现，但是

    支付宝

  • 支付宝健康码怎么打卡 健康码打卡步骤教程

    支付宝最近上线了健康码，很多人还不清楚支付宝中的健康码到底怎么打卡，下面就来为大家分享一下健康码打卡的步骤教程。

    支付宝健康码

  • 支付宝变色了 为什么看起来更像脑白金

    一觉醒来，许多网友打开手机的时候，都以为自己产生了幻觉，为什么支付宝的icon看起来不太一样?仿佛更蓝了，看起来存在感极强，并且伴随着一种熟悉的感觉，仿佛看到了脑白金迎面走来。对此支付宝表示：新的蓝色会让大家觉得更可靠。发现支付宝变色后的网友，对此展开了爱的吐槽。称支付宝变色后的蓝，看起来更直男、更商务、更有存在感，甚至更让老师喜欢。对此，支付宝官方幽默回应称：升级之后我只是把衣服洗了，没有被绑架。虽?

    支付宝

  • 支付宝更新LOGO，新颜色看起来更深更鲜艳

    3月11日据logonews的报道，支付宝在昨天举行了2020支付宝合作伙伴大会，在大会上支付宝除了公布品牌升级计划外，还更新了全新蓝色品牌色，包括LOGO在内的UI进行了颜色变更。新的LOGO颜色看气力啊更鲜艳，显得更亮，同时“支”字也有小幅度的调整。目前还不清楚新版本的LOGO会在何时正式上线。

    支付宝更新LOGO 支付宝

  • 支付宝首页将迎来大改版 将采取智能推荐机制

    网传图片显示，支付宝首页即将进行大改版，支付宝首页增设了几大生活服务板块，并将采取“千人千面”智能推荐机制，部分第三方服务会透出在首页。同时，小程序服务商夺冠互动CEO王文龙表示，支付宝将在 3 月 10 日的发布会上公布平台升级的消息，并向服务商和商家发布一系列红利政策。

    支付宝 阿里 小程序

  • 支付宝公布“史上错题率最高”试卷 网友：考生有点笨

    支付宝表示“首席隐私官托我给大家稍个话：这次考得都是基础题，要错得落花流水就有些说不过去啦……个人信息保护非常重要，是网上冲浪的一门主修课，希望大家好好学习天天向上，再不及格就要月考了。对了，补考上支付宝搜‘答答星球’。”

    支付宝 考题

  • “医保码”全面上线支付宝 “码”上就能看病买药

    由国家医保信息平台统一签发的医保电子凭证已经实现全国覆盖。今起，全国参保人均可上支付宝领取医保码，未来看病、买药无需再带卡，手机刷码就可以进行医保支付了。

    支付宝 医保码 电子医保
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM