支付宝推出回暖指数，奶茶订单暴涨4倍，白领消费猛增

武汉的樱花开了，街头汽车多了起来，白领们重回写字楼上班，从“暂停”到“重启”，活力陡现，烟火气回归。3月26日，支付宝联合口碑饿了么推出的回暖指数显示：近三天，武汉奶茶外卖订单量增长近8倍。

在中国这个奶茶消费大国，即使受疫情影响，奶茶店到店消费少了，但是取奶茶的外卖小哥却忙碌不已，一单单的奶茶送到写字楼、工业园，种种变化背后，正是复工导致消费动力。





(工作间隙，一杯奶茶最解压)

支付宝回暖指数显示，全国奶茶订单量从2月10日复工第一天起就开始逐渐攀升，至3月22日这周，订单量已经达到复工前的4倍。特别是近一个月来，订单量的数据陡然攀升，显示复工明显提速。

根据复工以来奶茶订单总量，支付宝回暖指数还揭秘了中国最“高甜的”十大商圈：上海陆家嘴金融城、南京西路商圈、北京朝阳国贸商圈、中关村商圈、南京新街口-鼓楼商圈、广州珠江新城商圈、成都春熙路—盐市口商圈、杭州武林广场商圈、深圳福田CBD商圈。核心商务区的繁荣，成为城市整体复工复产的主引擎。

“以前喝得是奶茶，现在简直喝的是奶粥，而且还要升成大杯。”杭州白领陈晓凌说。“每天尝尝不同的料，一边奶茶，一边开会，工作的紧张、疲劳放松了不少。”

数据显示，和复工前相比，软糯香甜的饮品受欢迎程度大大提高。

杭州奈雪的茶的店员吴菲表示，“我们的订单要求加料的相比疫情前增加了两倍。大概是宅在家里太久，在口味的选择上，大家没有从前那么克制，不满足于原味奶茶，加奶、加料的订单大增，呈现一种补偿性消费的趋势。”

要给生活多一点甜，数据也印证了这一点。支付宝回暖指数显示，巧克力口味、啵啵口味、百香果、青稞、奶盖类奶茶呈现2倍以上的增长，珍珠、布丁、芋圆、红豆的订单量也基本翻番。

需求的回暖，也让奶茶店们寻找到了新商机。进驻支付宝数字生活平台，搞起“云促销”，秒杀优惠、爆款新品、直播带货，线上线下各出奇招。以奈雪的茶为例，不仅全国93%的门店恢复了营业，同时收割了支付宝线上订单，每天超万份优惠奶茶都被抢购一空，其支付宝小程序使用人数增长96%。

(奶茶订单暴增，快递员忙着送货)

在18日开启的支付宝城市生活周活动中，CoCo、米芝莲、奈雪的茶、一芳等大众熟知的奶茶品牌在支付宝上推出优惠奶茶日均销量超过108万杯，一周累计售出的奶茶吸管连在一起，甚至超过了从北京到上海的距离。