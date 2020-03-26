暗网托管商Daniel's Hosting再度被黑，导致7600个网站关闭

站长之家(ChinaZ.com) 3月26日 消息:据外媒报道，全球最大的免费暗网托管商Daniel's Hosting (DH)在 16 个月内第二次遭到黑客攻击后被迫关闭。

在遭黑客攻击之后，近 7600 个暗网门户网站已经关闭，在此期间，一名攻击者删除了托管门户网站的整个数据库。

这项服务的德国软件开发商丹Daniel Winzen在DH网站(现已关闭)上发布的信息显示，在 3 月 10 日凌晨 3 点 30 分左右，就发生了这种情况。

Winzen表示，攻击者访问了DH后台并删除了所有与主机相关的数据库。紧接着，攻击者了Winzen的数据库帐户，并创建了一个新帐户用于将来操作。Winzen在第二天早上发现了这个漏洞，当时大部分数据已经丢失了。

截至目前，Winzen仍未搞清楚黑客是如何入侵DH后台的，官方指出，这次攻击只影响了DH后台数据库账户，而没有影响到DH托管平台上托管站点的用户账户。

然而，Winzen表示，用户应认为DH账户密码已经“泄露”，如果他账户使用相同的密码，就应进行更改。在可预见的未来，Daniel的暗网主机托管服务将会继续关闭。

Winzen建议，需要为暗网门户提供免费主机的用户可以使用其他类似的主机提供商，如 Freedom Hosting Reloaded、Ablative Hosting和 OneHost or IBHost。Winzen表示，仍计划在晚些时候重新推出这项服务，加入新的功能和改进。

值得一提的是，Daniel's Hosting 服务曾在 2018 年 11 月遭到黑客攻击，当时一名黑客同样侵入了该网站的后端数据库服务器，并删除了所有网站，当时超过 6500 网站被迫关闭。（zdnet）