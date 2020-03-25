微信宣布联合Facebook、WHO向全球征集代码 一同抗疫

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微信宣布联合Facebook、WHO向全球征集代码 一同抗疫

2020-03-25 17:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月25日 消息：今天腾讯官方宣布联合Facebook、 Microsoft、Twitter、Pinterest、Slack等各大科技互联网平台共同发起一项科技公益倡议。

这些科技企业将邀请全球各地开发者，从 3 月 26 日开始，提交包括微信小程序在内的多种形式、有助于战“疫”的解决方案，一起参与一场“马拉松”开发比赛，用代码“战疫”。

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微信作为此次倡议的主要参与方之一，面向全球征集基于微信生态的、服务全球“战疫”的编程作品，例如各种创新、实用的疫情服务小程序。

据悉，开者可以在Devpost网站注册帐号，自美国西岸时间 3 月 26 日上午 9 时至 3 月 30 日 9 时(即中国北京时间 3 月 27 日 0 时至 3 月 30 日 24 时)，提交编程作品及 2 分钟的视频演示。

提交作品可包括适合在世界各地社区所使用的助力生活生产的小程序，也可以提交一些极具前景的概念性项目，如为当地的人提供补给和资源、对抗孤独、采用在家办公的方式保障收入。

在抗疫方面，腾讯此前还设立 15 亿战疫基金、发起“战疫公益开发者联盟”，以及设立 1 亿美元全球战疫基金。

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