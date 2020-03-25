因“3CE”系列商标遭擅用 欧莱雅起诉侵害商标权

站长之家(ChinaZ.com) 3月25日 消息：据海淀法院网消息，因认为域名注册机构北京新网数码信息技术有限公司在域名中突出使用“3CE”字样，“3CE”商标使用权人莱雅公司(L‵OREAL SOCIETE ANONYME)以侵害商标权为由将北京新网数码信息技术有限公司诉至法院，要求新网数码即向莱雅公司书面披露“3ce.cc”域名注册人主体身份信息(包括姓名、名称、证件号码、地址、联系方式等)。日前，海淀法院受理了此案。

原告莱雅公司诉称， 1907 年，欧仁·舒莱尔创办了“法国无害染发剂公司”。 1939 年 4 月 4 日，“法国无害染发剂公司”正式更名为莱雅公司(L’OREAL)(又译为：欧莱雅公司或欧莱雅股份有限公司)，经过一百多年的发展，其已经成长为全球知名的化妆品企业。

韩国知名演艺界人士金素熙于 2009 年开始创办3CE化妆品品牌，经过多年发展，积累了较高的知名度和美誉度。金素熙在中国注册了包括3CE在内的多枚商标。2018 年莱雅公司与金素熙旗下公司进行商业合作，并以合同受让方取得了3CE系列商标，目前商标属于合法有效状态。

近期，莱雅公司发现争议域名3ce.cc的域名注册机构为北京新网数码信息技术有限公司，该争议域名的解析网站首页栏目中单独突出使用了“3CE”字样;该网站展示宣传了包装上突出使用“3CE”标识的口红等化妆品。

原告莱雅公司认为，该网站展示推广的产品多为化妆品，争议域名3ce.cc的主要识别部分“3CE”及其解析网站的商户突出使用“3CE”标识，已经构成相同或类似商品上的近似商标，足以造成相关公众的误认，构成对3CE商标权的侵权。

目前，此案正在进一步审理中。