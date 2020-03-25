百度快照删除入口暂停服务 需至用户反馈处提交申请

3月17日据Tech星球报道，百度近日推出了一款名为“有驾”的App产品。“有驾”分为三个功能区，分别是以“推荐”和“车世界”为组合的首页，还有以汽车百科与售卖为主的选车板块，最后就是用户的“个人中心”。首页中“推荐”，主要是以相关汽车行业的自媒体文章，所有的内容来源于百家号。而“车世界”这部分，则主打汽车短视频，内容来源于百度的好看视频。