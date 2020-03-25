百度快照删除入口暂停服务 需至用户反馈处提交申请

站长之家(ChinaZ.com) 3月25日 消息：日前，百度搜索暂时关闭了网页快照删除入口，官方系统批量删除快照业务暂时停止服务。目前，百度快照删除入口正在维护中，站长需要删除网页快照需手动到百度网页搜索结果底部的用户反馈处提交投诉。
百度表示：作为一家搜索引擎，仅为网民提供信息检索服务，自身并不能对被第三方网站的原始内容进行编辑，相应内容不代表百度的观点和立场。如果要删除第三方网页上的内容，需联系原网站修改、删除。百度会定期自动更新所有网页(包括去掉无效链接，更新域名变化，更新内容变化)。
站长之家(ChinaZ.com) 3月25日 消息：日前，百度搜索暂时关闭了网页快照删除入口，官方系统批量删除快照业务暂时停止服务。目前，百度快照删除入口正在维护中，站长需要删除网页快照需手动到百度网页搜索结果底部的用户反馈处提交投诉。
百度表示：作为一家搜索引擎，仅为网民提供信息检索服务，自身并不能对被第三方网站的原始内容进行编辑，相应内容不代表百度的观点和立场。如果要删除第三方网页上的内容，需联系原网站修改、删除。百度会定期自动更新所有网页(包括去掉无效链接，更新域名变化，更新内容变化)。
回顾百度的20年，李彦宏似乎一直在与过往的自己战斗。对于一家巨无霸公司来讲，每一次深蹲都是为了更有力量的起跳，一次次的“干掉”自己、重获新生。李彦宏就是这样，喜欢跟自己过不去。
百度劲风算法旨在控制恶意构造聚合页的问题对搜索用户的影响，保障搜索用户的体验、保证搜索结果公平，惩罚部分网站及智能小程序通过恶意构造聚合页面内容来获取搜索排名的行为。聚合页，是指页面并无文章主体内容，而是多个页面的索引链接围绕在特定主题下的信息整合页。
据天眼查数据显示，百度健康（北京）科技有限公司于 3 月 12 日成立，注册资本 3000 万元，由北京百度网讯科技有限公司全资控股，经营范围包括医疗器械 I、II 类、健康管理、健康咨询、心理咨询、零售药品及销售第三类医疗器械等。
近期有媒体报道百度推出一款汽车垂直领域资讯类产品“有驾”，正式进军汽车资讯平台。此举引发汽车资讯圈人士广泛关注。
3月16日消息，百度发布的教育搜索大数据显示，近 30 天，日均超3. 5 亿人次在百度搜索、浏览教育相关的知识内容，同比上涨86%，知识类视频日均播放量达1. 5 亿，教育类智能小程序用户时长环比上涨30%。此外，搜索大数据显示，近 30 天，百度文库内小学、初中教育相关内容浏览量超 17 亿，语文成为最大的“流量主”;“儿童电子产品”相关内容的搜索热度近 30 天环比上涨200%。
近日，百度熊掌ID官方发布公告称：站点品牌曝光功能即日起因业务调整下线。后续我们将通过算法挖掘优质站点进行站点名称展示，并逐步开放申请入口，请您持续提升网站内容质量，以便获得相应权益。
拼多多股价又超过百度了!本周一，拼多多股价再次上涨，截至收盘，股价上涨4.84%，报37. 51 美元，市值达 436 亿美元再次超过百度(市值418. 65 亿美元)。
2020年3月25日，上午10时，主题为"集万众瞩目 揽众星捧月"的2019年度爱采购服务商线上颁奖典礼，在全民小视频"百度爱采购"直播间如期举行，百度爱采购总经理谢天作了致辞。颁奖直播在一小时的时间就吸引了近2000人观看，说明百度爱采购在B2B行业内的影响力可见一斑。作为首批经过重重严格审核成为百度爱采购官方授权服务商的全球塑胶网，凭借不俗的表现，在此次颁奖典礼中，拿下"2019年度行业先行奖"、"2019年度服务精英奖"两个颇
我很赞同不少朋友谈及“为何此次疫情引起的关注远胜于 SARS”时，都将其归结于如今高度普及的互联网。的确，疫情信息的生产传播借着互联网的力量，变得更充足、更及时、更详细。
34 万亿的新基建，能带来多少机会，这是无法想象的。但有一点，中国本就走在全球领先位置的前沿技术和应用，将迎来新一波机会，而且是一波由国家意志推动、科技企业全面参与、最终将触及每个个体的科技应用大浪潮。
什么是劲风算法?简单理解：百度劲风算法主要是指针对恶意利用聚合页提升网站排名，而进行系统性的重新评估，并根据相关的识别参数与特征，针对目标页面，进行合理性调整的一个排序策略。
经过长达半年时间的测试，字节跳动于近日推出“头条搜索”独立App。通过天眼查查询可知，“头条搜索”的开发者为北京字节跳动科技有限公司，疑似实际控制人为张一鸣。
本周站长们最需要关注的是百度APP移动搜索落地页体验白皮书5. 0 正式发布，详细解读了最新的落地页体验规范。微信小程序动作频频，比如微信开发社区上线 13 个接口能力;微信小程序上线订单管理功能;小程序拼单后支持发起群收款等等。短视频方面，抖音推出营销工具“团购”，可实现用户边看边买;快手官方则将限制非合规商业内容，违规严重者将被封禁。
随着新冠肺炎疫情得到有效控制，全国各地已陆续开启复工复产。近日，百度地图发布了全国 37 个主要城市春节假期后复工首月的拥堵数据及排名，以侧面反映各城市复工复产后通勤高峰期间道路通行压力状况。根据春节假期结束后复工首月( 2 月 3 日至 3 月 1 日)各城市的拥堵数据分析显示，全国拥堵排行TOP10 城市为：上海、北京、杭州、南京、天津、兰州、大连、沈阳、石家庄和济南。排名第一的上海市，通勤高峰拥堵指数为1.1902，较去
“一旦百度的生态系统成功建立，很多东西就都是原生的，也就意味着更好的用户服务和更高的营收转化。”3 月 17 日，疫情中平淡已久的创投圈传来一个不算小的新闻：百度 7 亿战略投资数字阅读分发平台掌阅科技。
近日，百度推出一款汽车垂直领域资讯类产品“有驾”，正式进军汽车资讯领域，欲与汽车之家、易车网、懂车帝等同向竞争。据了解，有驾的前身是百度汽车，分为三个功能区，分别是以“推荐”和“车世界”为组合的首页，还有以汽车百科与售卖为主的选车板块，最后就是用户的“个人中心”。
3月17日据Tech星球报道，百度近日推出了一款名为“有驾”的App产品。“有驾”分为三个功能区，分别是以“推荐”和“车世界”为组合的首页，还有以汽车百科与售卖为主的选车板块，最后就是用户的“个人中心”。首页中“推荐”，主要是以相关汽车行业的自媒体文章，所有的内容来源于百家号。而“车世界”这部分，则主打汽车短视频，内容来源于百度的好看视频。
随着疫情防控向好发展，“暂停”了一个月的全国各地终于按下复工“播放键”。近日，百度地图发布复工指数，通过百度地图大数据聚焦全国主要城市复工率Top10。数据显示，截至2月25日，各城市复工人数均不及疫情前四成，沈阳、青岛、上海最先“忙碌”起来，杭州、长沙、成都等新一线城市表现积极，因受疫情影响，武汉市复工指数仅为12%。此次发布的百度地图复工指数来源自百度地图大数据，主要关注北、上、广、深、杭、成都、重庆、?
本周网站运营者需要重点关注的内容是百度搜索将上线“劲风算法”，新算法打击恶意构造聚合页的网站和小程序。此外，字节跳动正式推出“头条搜索”独立App，目前已在各大安卓应用商店上线，站长们可以下载体验。
抗击疫情是一场集结全民力量和智慧的行动，既需要一线人员的实地阻击，也离不开科学技术的坚实后盾。作为科技抗疫的排头兵，百度地图在冲锋陷阵的同时也取得了优异服务成果：截止2月24日，百度地图迁徙大数据平台和全国实时路况平台自上线来累计服务超15亿人次，百度地图“疫情小区”专题地图累计查询次数近1亿次，百度地图发热门诊地图累计统计全国361个城市上万个发热门诊信息。百度地图充分运用大数据与AI优势创新功能服务，成?