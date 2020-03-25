小米公布 49 元换电池服务最后一批 7 款经典机型

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 25 日消息：此前小米官方宣布，3 月 1 日——3 月 31 日小米开启安心服务月活动。小米将会为小米的手机和家电用户提供免费的清洁、保养、消毒服务。

今天小米公布了最后一期享受 49 元换电池福利的机型。从 3 月 25 日-3 月 31 日，7 款经典机型将享受 49 元换电池服务，具体如下：

小米品牌： 小米 6X、小米 5、小米 5s、小米 Max 2； Redmi 品牌： Redmi Note 5、Redmi Note 7、Redmi Note 7 Pro；

官方表示，本次换电池福利活动仅在服务网点和寄修中心开展，小米之家等销售门店不支持。49 元换电池活动已包含全部费用，寄修用户双向物流费用全免。货源不足导致未及时受理的登记用户仍可享受 49 元换电池服务，如用户留机至服务网点，受理完成后我们将免费为您邮寄到家。

小米用户可以通过小米商城 APP、网点、到店 3 种方式登记：

1. 小米商城登记

打开小米商城 APP，点击「换电池」活动页面登记。

2. 网点登记

官网/微信公众号查询就近服务网点信息，进行电话登记。

3. 到店登记

联系在线客服或者拨打 400-100-5678。