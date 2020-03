近日,小米向意大利捐赠了数万片口罩,并在口罩外包装箱上贴上了古罗马思想家Seneca的名言:We are waves of the same sea, leaves of the same tree, flowers of the same garden。(我们都是同一片大海的波浪,同一棵树上的叶子,同一个花园的花朵)