Redmi 智能电视 MAX 98 英寸正式发布：售价 19999 元

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 24 日消息：今天下午，小米举行 Redmi K30 Pro 旗舰新品线上发布会，除了 Redmi K30 Pro「真旗舰」手机，一同发布还有 Redmi 小爱触屏音箱 8 英寸和 Redmi 智能电视 MAX 98 英寸。

据官方介绍，Redmi 智能电视 MAX 98 英寸采用一块 98 英寸 4K 超高清分辨率的屏幕，拥有 NTSC 85% 广色域。其长度超 2 米，实际尺寸比一张 1.2 米单人床还要大了 13.6%。

Redmi 智能电视 MAX 98 英寸还采用了分区控光（local dimming）技术，其屏幕采用直下式背光，同时分为 192 个动态背光分区。画面中哪里亮就调亮该分区，哪里暗就调暗那个分区，从而带来 140000：1 的超高动态对比度。同时该技术也有利于提升屏幕显示 HDR 内容的效果，使得 Redmi 智能电视 MAX 98」的整体画质非常出色。

Redmi 智能电视 MAX 98 英寸内置第九代画质引擎，赋予 20 余项画质增强技术，全面提升了显示效果。同时它还支持 MEMC，这是一种显示设备中的运动画质增强技术。通过在原有画面序列中插入运动补偿帧的方式，让运动画面看起来更加清晰流畅，减少拖影和卡顿现象的产生。

在外观设计上，Redmi 智能电视 MAX 98 英寸采用深锖色不锈钢边框采用金属拉丝工艺，相对于普通的铝合金材质，可以有效增强边框的抗拉强度，从而实现超轻薄设计。同时其四边框的宽度保持一致，仅 12.8mm，屏占比高达 98.8%，后壳采用 3D 纹理，并采用零加强筋设计，有效提升了后壳的刚性，保证其坚固耐用。

Redmi 智能电视 MAX 98 英寸的售价仅 19999 元，将于 4 月 9 日 10 点在小米商城和小米之家首卖，并且支持企业团购。因为其大尺寸的特性，小米还专门为其推出了一站式的尊享 VIP 定制化送装服务，让购买此款电视的用户完全无后顾之忧。