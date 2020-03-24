中国5G套餐用户超2600万 仍有百万用户没用上5G手机

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中国5G套餐用户超2600万 仍有百万用户没用上5G手机

2020-03-24 16:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月24日 消息：近日，三大运营商陆续发布了 2019 年年报。其中，中国移动 2019 年年度营收为 7459 亿元，同比增长1.2%;股东应占利润为 1066 亿元，同比下降9.5%。截至 2020 年 2 月底，5G套餐客户已达 1540 万户。

联通方面， 2019 年，中国联通实现服务收入 2644 亿元，同比增增长0.3%，实现净利润113. 3 亿元，同比增长11.1%。

电信方面，2019 年的中国电信营业收入为3757. 3 亿元，同比下降0.4%;全年净利润为205. 2 亿元，同比下降3.3%。截至 2019 年底，中国电信建成5G基站 4 万个，并享有中国联通5G基站超过 2 万个，在用5G基站总规模超过 6 万个。截至 2020 年 2 月底，中国电信5G套餐用户规模已达 1073 万户。

运营商，不限量，流量，电信

因联通未在财报中公布5G用户数量，目前中国移动+中国电信的5G套餐用户总数已达到 2613 万。

5G手机出货量方面，此前，中国信通院公布数据， 2019 年5G手机出货1376. 9 万部， 2020 年1- 2 月5G手机出货784. 5 万部，截至今年 2 月，国内5G手机出货量累计为2161. 4 万部。

除去部分5G手机用户拥有两张5G手机卡，这意味有大量5G套餐用户并未购买5G手机。

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