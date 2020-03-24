2999 元起！Redmi K30 Pro「真旗舰」手机正式发布

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 24 日消息：今天下午 2 点，小米举行 Redmi K30 Pro 旗舰新品线上发布会，正式推出了 Redmi K30 Pro「真旗舰」手机。

红米官方表示，Redmi K30 Pro 传承「不做乞丐版，只做真旗舰」的产品理念。将带来「速度与激情」的新体验。Redmi K30 Pro 系列采用弹出全面屏设计，包含标准版和变焦版两款，二者最主要区别在于影像功能。

配置方面，Redmi K30 Pro 采用极致全面屏设计，搭载升降式前置摄像头，使用骁龙 865+LPDDR5+UFS 3.1 方案，配备线性马达与大面积的 VC 散热板，拥有标准版和变焦版两个版本。内置 4700 毫安时的电池，支持 33W 的闪充。

拍照方面，Redmi K30 Pro 都采用了四镜头模组，前置镜头是一颗 2000 万像素的可弹出式镜头。标准版采用了 6400 万像素的索尼 IMX686 作为主镜头传感器，配合 1300 万像素的 123 度广角镜头、500 万像素的长焦镜头和 200 万像素的景深镜头。

Redmi K30 Pro 变焦版主镜头依然是 IMX686，但支持 OIS 光学防抖，还有一个 800 万像素的长焦镜头，可以实现 3 倍的等效光变和 30 倍的数码变焦，广角和景深镜头和标准版保持一致。

屏幕方面，Redmi K30 Pro 采用三星 E3 材料，拥有 5000000:1 对比度、800nit 最高亮度与 1200nit 的峰值亮度，通过 HDR10+认证。

价格方面，Redmi K30 Pro 标准版 6GB（LPDDR4X）+128GB 版售价 2999；8GB+128GB 版售价 3399 元；8GB+256GB 版售价 3699 元；变焦版 8GB+128GB 版售价 3799 元；8GB+256GB 版售价 3999 元。