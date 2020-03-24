2999 元起！Redmi K30 Pro「真旗舰」手机正式发布

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2999 元起！Redmi K30 Pro「真旗舰」手机正式发布

2020-03-24 15:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 24 日消息：今天下午 2 点，小米举行 Redmi K30 Pro 旗舰新品线上发布会，正式推出了 Redmi K30 Pro「真旗舰」手机。

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红米官方表示，Redmi K30 Pro 传承「不做乞丐版，只做真旗舰」的产品理念。将带来「速度与激情」的新体验。Redmi K30 Pro 系列采用弹出全面屏设计，包含标准版和变焦版两款，二者最主要区别在于影像功能。

配置方面，Redmi K30 Pro 采用极致全面屏设计，搭载升降式前置摄像头，使用骁龙 865+LPDDR5+UFS 3.1 方案，配备线性马达与大面积的 VC 散热板，拥有标准版和变焦版两个版本。内置 4700 毫安时的电池，支持 33W 的闪充。

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拍照方面，Redmi K30 Pro 都采用了四镜头模组，前置镜头是一颗 2000 万像素的可弹出式镜头。标准版采用了 6400 万像素的索尼 IMX686 作为主镜头传感器，配合 1300 万像素的 123 度广角镜头、500 万像素的长焦镜头和 200 万像素的景深镜头。

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Redmi K30 Pro 变焦版主镜头依然是 IMX686，但支持 OIS 光学防抖，还有一个 800 万像素的长焦镜头，可以实现 3 倍的等效光变和 30 倍的数码变焦，广角和景深镜头和标准版保持一致。

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屏幕方面，Redmi K30 Pro 采用三星 E3 材料，拥有 5000000:1 对比度、800nit 最高亮度与 1200nit 的峰值亮度，通过 HDR10+认证。

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价格方面，Redmi K30 Pro 标准版 6GB（LPDDR4X）+128GB 版售价 2999；8GB+128GB 版售价 3399 元；8GB+256GB 版售价 3699 元；变焦版 8GB+128GB 版售价 3799 元；8GB+256GB 版售价 3999 元。

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