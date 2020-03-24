红米Redmi K30 Pro价格公布：2999元起 支持12期免息

站长之家(ChinaZ.com) 3月24日 消息：今日，Redmi召开发布会，正式发布K30 Pro系列手机。
其中，屏幕方面，K30 Pro采用三星E3 AMOLED 高素质屏幕，92.7%屏占比，无水滴无挖孔。峰值亮度1200nit；5000000: 1 超高对比度，支持HDR10+；360°光感自动亮度，多光源下及时调整亮度；德国莱茵TÜV全局护眼认证。前置2000万AI美颜相机相机，弹出速度0. 58 秒，弹出摄像头可变换 5 种颜色。后置索尼 6400 万四摄相机采用居中设计，灵感来自恒星系统。
四颗摄相头分别为6400万超清主摄，旗舰变焦四摄，支持HEIF格式、800万像素长焦，变焦版支持30倍数码变焦、500mm长焦微距镜头，真长焦微距镜头、1300万像素超广角镜头，支持123°超大广角拍摄。值得一提的是，K30 Pro变焦版升至 双OIS光学防抖，四轴防抖矫正。
处理器方面，K30 Pro搭载骁龙865旗舰处理器，架构性能提升20%，支持双模5G支持SA/NSA双模，支持n41/n78/n79/n1/n3 频段， 360度环绕集成天线，全系支持Wi-Fi 6协议。同时K30 Pro还配备了LPDDR5新一代内存技术，最高传输带宽44GB/s、UFS 3.1 新一代闪存协议，顺序写速度最高777MB/s。
Redmi K30 Pro还使用了额超大VC液冷，覆盖面积达 3435 平方毫米， 9 个温度传感器，多层石墨片，覆盖约71.8%主板，60.5%电池。配备4700mah电池，33W快充， 63 分钟可充满100%。
价格方面，K30 Pro普通版6+ 128 售价 2999 元（LPDDR4X内存），8+ 128 售价 3399 元。K30 Pro变焦版8+ 128 售价 3799 元，支持全平台 12 期免息，今日 4 点开启 100 元预售， 3 月 27 日 10 点开售。颜色方面，有天际蓝、月慕白、太空灰、星幻紫 4 种配色可选。