红米Redmi K30 Pro价格公布：2999元起 支持12期免息

K30 系列早上市了，K30 Pro啥时候能发布?随着Redmi官方预告的 3 月份的到来，很多网友对K30 Pro的亮相越来越期待。作为Redmi品牌的负责人，卢伟冰这段时间以来也在不断为这款新机预热。日前，卢伟冰便在微博上为K30 Pro打起了广告：如果你特别喜欢骁龙 865 手机，再等等，Redmi K30 Pro一定不辜负你的期待。