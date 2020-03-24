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苹果市值跌破万亿美元 退出万亿美元俱乐部

2020-03-24 15:37 稿源：站长之家  0条评论
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美国当地时间3月24日，美股早盘苹果公司股价跌至218. 46 美元/每股，总市值也跌破 1 万亿美元，至 9559 亿美元，创造了近5个月最低。而在昨天苹果公司股价也大幅下跌4.34%，从今年2月份的最高点跌幅超过30%。

苹果商店

数据显示，2019 年5月份苹果股价曾经跌落至 170 美元左右，但随着 2019 年秋季iPhone11系列手机发售，销量十分火热后，苹果股价在 2019 年下半年不断上涨，2020 年 2 月达到了 320 美元，当时苹果公司总市值也超过了1. 3 万亿美元，为历史最高。不过随后在2月底苹果发布的财报数据显示iPhone供应紧张，预期今年第一季度销量业绩无法达到预期等因素影响，股价开始下跌。

同时受疫情影响，苹果关闭了除中国区以外的全球其他所有门店，预计iPhone等产品销量会受到不少影响。另外原定 3 月份发布的iPhone9 也被推迟。在多个因素的影响下，苹果股价近期不断下跌， 1 个月内已经累计跌去30%。

同期，美股科技股主要科技巨头股价也大幅下跌，包括特斯拉、微软、亚马逊、Facebook等公司跌幅严重。据悉，近一个月美股五大科技公司市值已跌去超过1.3万亿美元。目前也仅剩下微软一家美股公司市值超过1万亿美元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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