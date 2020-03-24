工信部约谈新浪微博 要求对数据泄露采取有效措施

站长之家(ChinaZ.com) 3月24日 消息：今日，工信部发文称，针对媒体报道的新浪微博因用户查询接口被恶意调用导致App数据泄露问题，工业和信息化部网络安全管理局对新浪微博相关负责人进行了问询约谈，要求其按照《网络安全法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规要求，对照工信部等四部门制定的《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》，进一步采取有效措施，消除数据安全隐患。

工信部要求：一是要尽快完善隐私政策，规范用户个人信息收集使用行为;二是要加强用户信息分类分级保护，强化用户查询接口风险控制等安全保护策略;三是要加强企业内部数据安全管理，定期及新业务上线前要开展数据安全合规性自评估，及时防范数据安全风险;四是要在发生重大数据安全事件时，及时告知用户并向主管部门报告。

对此，新浪微博表示，公司高度重视数据安全和个人信息保护，针对此次事件已采取了升级接口安全策略等措施，后续将按照工信部要求，落实企业数据安全主体责任，切实做好用户个人信息保护工作。

此前，针对数据泄露问题，新浪微博曾表示，站方已加强安全策略，并将详细情况上报给司法机关。微博不存储用户明文密码，而是采取单向加密存储，用户密码并不会泄露。但是，当前安全形势严峻，依然有部分用户使用和其他平台相同账号密码，可能导致其微博账号面临被盗的风险。站方将不断强化安全策略，完善账号安全设置服务，以帮助用户提高账号安全等级。