百度发布六大线下行业复苏搜索大数据报告：2月日均搜索热度增长110%

站长之家(ChinaZ.com) 3月24日 消息：今天，百度发布《六大线下行业复苏搜索大数据报告》。报告显示， 2 月开始，大多数行业需求逐步回升。生产制造、房产装修、招聘、企业服务等 4 个行业复苏较快， 2 月的日均搜索热度比春节期间增长均达到110%以上;旅游行业受疫情影响较大，目前仍未见明显拐点，搜索热度仍处于较低水平。

相比 1 月， 2 月网民出行下降幅度较大，但对旅游相关内容的关注度下降幅度却小很多。这意味着大家对旅游需求依然很强，出行需求或在疫情后集中释放。

报告显示，疫情期间，被搜索次数最多的国内游景点是黄鹤楼，其次是稻城亚丁和故宫。登山、逛古城、赏花成为最受关注的春季出游活动。

生产制造方面，因口罩、防护服等防护物资需求上涨，相关机械生产设备的 2 月日均搜索热度比春节期间上涨94%，疫情防护产品的生产机械设备成为“新刚需”。

疫情爆发后，全球口罩告急，关于口罩生产的相关内容搜索量高居不下，“开口罩厂需要什么设备”“激光打印机和喷墨打印机的区别”“口罩生产设备多少钱”“ECMO设备多少钱一台”等话题成为最热的生产制造话题。

招聘方面，疫情期间，小微企业受到冲击，招聘行业供给减少，求职需求大增。 2 月以来，招聘、求职相关内容日均搜索热度较春节期间增长165%。社招是用户最关注的求职相关信息，春节后热度快速反弹至高峰;其次是招聘平台和兼职类工作。