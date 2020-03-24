互通互认！ 全国一体化平台“防疫健康信息码”全面升级！

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互通互认！ 全国一体化平台“防疫健康信息码”全面升级！

2020-03-24 14:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月24日 消息：本地的“健康码”到外地能不能用?出差多地是否要申请多个“健康码”? 全国一体化政务服务平台“防疫健康信息码”已全面升级，绝大部分地区健康码“一码通行”。

据了解，跨省出行人员可通过支付宝等平台领取 “防疫健康信息码”或领取到访省份“健康码”并关联本人已有“健康码”信息，作为交通卡口、居住小区、工厂厂区以及公共管理和服务机构等的通行凭证。

此前，全国大部分省份已建设了本地“健康码”，在各地疫情防控中发挥了积极作用，但由于标准不统一、数据不共享、缺乏互认机制，给人员跨地区流动带来了不便，成为制约复工复产的重要因素。为有序恢复生产生活秩序，助力各地区复工复产，需要加快推动各地区“健康码”在全国范围内“一码通行”。

据国务院办公厅电子政务办公室介绍，为推动各地“健康码”互通互认，全国一体化政务服务平台提供了跨省份互认共享的三种实现方式：第一种是在不改变地方现有“健康码”的情况下，通过跨地区防疫健康信息数据共享，在本地“健康码”中增加跨地区互认功能。

第二种是各地“健康码”与全国一体化政务服务平台“防疫信息码”对接，以全国一体化政务服务平台“防疫信息码”为中介进行转换，从而实现跨地区“健康码”互认。第三种是未建设本地“健康码”的地区，可直接采用全国一体化政务服务平台“防疫信息码”，同时结合本地防疫健康相关信息，实现跨地区互通互认。

用户打开支付宝APP，首页搜索“防疫健康信息码”或“国家政务服务平台”，即可领取个人专属的防疫健康信息码。

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在现有的确诊或疑似患者查询、同行密切接触查询和健康申报结果详情等基础查询服务基础上，全国一体化平台“防疫信息码”还新增了 6 大“硬核”服务：

● 个人健康风险综合提示服务

● 近 14 天行程申报与查询服务

● 入境确诊、疑似患者同乘查询服务

● 个人已领取各地“健康通行码”查询服务

● 到访城市和健康打卡城市防疫风险等级查询服务

● “问题反馈”服务

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