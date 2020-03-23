微博可见范围设置调整 非公开的微博可设置为公开可见

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息：今日下午，微博小秘书发布《微博可见范围设置调整公告》称，微博调整了微博可见范围设置的功能逻辑——非公开的微博也可以被设置为公开可见或其他可见范围。变更过可见范围的微博，会显示"已编辑"标识，并且在编辑记录页面可以查看微博的可见范围变化情况。

微博称，将逐步将此次调整开放至全部用户，初期阶段会请一些用户参与体验试用，并尽快开放。暂时没有参与体验试用的用户，将仍保持之前的设置逻辑，即公开可见可以设为其他可见范围，其他可见范围不能变更。

据悉，微博可见范围包括：公开可见、仅粉丝可见、好友圈可见、仅付费粉丝可见、仅自己可见。此前，微博的可见范围只能从公开可见设置为其他非公开范围，非公开的微博无法再次变更可见范围。

具体功能说明：

1. 设置微博可见范围

博主可以在个人主页或“关注”流中点击自己微博右上角“v”，或者点击微博正文页右上角“●●●”，选项菜单中选择“设置分享范围”，再选择对应的分享范围即可完成设置。

2. 显示变更记录

变更过可见范围的的微博，会在微博来源处显示“已编辑”标识，同时可以通过点击微博右上角“v”或者正文页右上角“●●●”选项中的“查看编辑记录”，来查微博可见范围的变化情况。能看到微博的用户才有权限查看微博的编辑记录。

3. 设置相关限制