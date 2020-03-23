搜狗号上线广告收益功能 目前实行邀请制

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息：3 月 20 日，上线两年的搜狗号宣布上线广告收益功能。创作者开通广告收益功能后，搜狗平台将为创作者代为运营广告位，智能匹配用户和广告内容，实现精准推广，是创作者获得广告收益。
目前，该功能尚未全面开放，内测期实行邀请制，暂不支持自主申请，预计 2020 年 4 月- 5 月全面开放申请。
公开资料显示，搜狗号上线于 2018 年 9 月，基于搜狗的大数据以及AI技术利用算法推荐，将信息准确推送给用户。
站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息：3 月 20 日，上线两年的搜狗号宣布上线广告收益功能。创作者开通广告收益功能后，搜狗平台将为创作者代为运营广告位，智能匹配用户和广告内容，实现精准推广，是创作者获得广告收益。
目前，该功能尚未全面开放，内测期实行邀请制，暂不支持自主申请，预计 2020 年 4 月- 5 月全面开放申请。
公开资料显示，搜狗号上线于 2018 年 9 月，基于搜狗的大数据以及AI技术利用算法推荐，将信息准确推送给用户。
3 月 9 日，搜狗公司发布了 2019 年第四季度及全年未经审计财务报告。财报显示，在非美国通用会计准则下，搜狗公司 2019 年全年营收增长超行业平均水平，首次突超 80 亿元大关，净利润超 7 亿元;第四季度营业收入为 21 亿元，净利润同比增长46%达2. 6 亿元，继续保持高速增长姿态。 其中，搜狗输入法日活跃用户数达4. 6 亿，同时搜狗输入法在第四季度的日均语音请求也较同期增长近54%，全年的语音请求峰值达8. 3 亿次，稳居国内最
据企查查数据显示， 3 月 5 日，北京春雨天下软件有限公司新增企业股东——北京搜狗信息服务有限公司。搜狗CEO王小川出任春雨医生董事一职。
今日，春雨医生发生工商变更，新增股东搜狗运营主体北京搜狗信息服务有限公司。同时，新增搜狗CEO王小川为公司董事。本次工商变更完成后，北京搜狗信息服务有限公司位列公司第七大股东，持股比例为6.39%。
天眼查信息显示， 3 月 6 日，春雨医生发生工商变更，新增股东为搜狗的运营主体北京搜狗信息服务有限公司，王小川担任董事。
3 月 12 日是中国的植树节，但很多人不知道的是，今天其实还是专属搜狗公司的“狗胜节”。2016 年 3 月 12 日，阿尔法狗战胜李世石，从此这一天就成了搜狗独有的“狗胜节”，每位搜狗员工放假一天!
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。自 2017 年 11 月上市以来，以IPO发行价 13 美元计算，搜狗至今跌幅70%，市值刚过 15 亿美元。最新Q4 财报，营收微增1%净利大增33%。作为中国第二大搜索引擎，老虎证券投研团队为您解析这份财报蕴含的变化和机遇：营收微涨净利大增自 2018 年以来，搜狗营收增长持续下?
3月9日，搜狗公司今日公布 2019 年第四季度及全年财报，财报显示， 2019 年第四季度营收为3. 01 亿美元，同比增长1% ;净利润为 3500 万美元，同比增长33% 。2019年总收入11. 7 亿美元，同比增长4%。归属于搜狗公司的净收入为 8910 万美元，而 2018 年为 9880 万美元。归属于搜狗公司的非公认会计原则净收入为1. 05 亿美元，而 2018 年为1. 13 亿美元。
研究搜狗，你会发现其布局的每一个业务领域，竞争都异常激烈。搜索自然是巨头不会放弃的入口，搜狗搜索业务自诞生之初，就面临百度、必应、谷歌等巨头的围剿;AI是未来大势，BAT、科大讯飞、亚马逊等诸多玩家竞相角逐。
搜狗今日发布2019年第四季度及全年未经审计的财务报告。财报显示，第四季度搜狗公司总收入达3.01亿美元，同比增长1%；归属于搜狗公司的净利润为3500万美元，同比增长33％。根据非美国通用会计准则，归属于搜狗的净利润为3900万美元，同比增长44％。
国际采访时，担心对方语言小众而影响出稿速度?重要会议记录时，担心遇到跨语言专业词汇影响记录准确性?面对面访谈时，频繁按动翻译按钮怕没面子?以上这些担忧即将成为过去式。 2月26日，2020搜狗 AI录音笔新品线上发布会成功举办，推出了集超强拾音、准确转写、高效整理、全能翻译四大特色功能于一体的S1、E1两款新品AI录音笔，以及携手故宫宫廷文化推出S1故宫宫廷联名款、C1 PRO故宫宫廷联名款。发布会播出过程中，S1就因其在业?
当前，虽然在全国人民的齐心协力之下，各地新冠疫情得到较大缓解。但是湖北前线的抗疫防疫形势依然严峻。 在这非常时期奔波在抗疫一线的新闻工作者，不仅要冒着极大的风险进行采访获取新闻素材，而且还需要第一时间整理素材完成一线报道，同前线医务工作者一样，他们也是这非常时期的战斗英雄。 近日，搜狗宣布向奋战在一线的新闻工作者免费提供“录音转写文字”服务，以AI技术助力他们从录音转写的重复性工作中解放出来，提高日?
2 月 26 日下午 2 点，搜狗召开“同舟共记， 2020 搜狗AI录音笔新品线上发布会”。在会上，搜狗重磅发布了多款搜狗AI录音笔新品，其中最引人瞩目的是首款具有AI降噪功能的AI录音笔S1。业内首创AI降噪功能，强大的软硬件结合能力解决行业难题 便携式录音笔最早出现在上个世纪末，但是十几年来，录音笔产品形态虽然有一些迭代，但是一些痛点始终没有解决。例如录音过程中的噪声问题，在日常使用录音笔的场景中，环境噪声不可避免，?
3 月 9 日，由于受到油价崩盘和全球疫情暴发影响，全球股市遭遇“黑色星期一”。美股更是历史性地触发熔断。受此影响，中概股几乎全线大跌。但“万绿丛中一点红”，恰好在当天发布财报的搜狗公司，股价却十分坚定，盘中最高涨幅高达15.06%。 2019 年是互联网行业遭遇广泛挑战的一年，一方面受到全球经济增长放缓的影响，广告市场增长停滞，另一方面移动互联网流量增长见顶，用户争夺更趋激烈。疫情的突然爆发，更是加重了投资者对
今天，搜狗发布了 2019 年第四季度及全年财报。财报数据显示， 2019 年第四季度，搜狗营收达3. 01 亿美元，同比增长1%;净利润达 3900 万美元，同比增长44%。
看起来，知乎上从事互联网、科技行业的人群更多，也更加喜欢讨论手机、互联网科技相关话题，更符合雷总和小米的调性，再说，雷总在知乎的粉丝比小红书多多了。
近日，多篇标题名为“疫情下的xx(国家名)，店铺关门歇业，华人有家难回，xx(国家名)华商太难了!!”的公众号推文引起热议。
去年 12 月 23 日，半佛仙人(后简称半佛)入驻B站，入驻后第一天，他就接到了商单，至今仅三个月，粉丝数飙升至 220 余万，而全站最知名的游戏up主之一“芒果冰OL”也不过 180 万。半佛说，自己到现在也没缓过来。和半佛一起在去年年底加入B站的up主不在少数，他们都同样专攻财经、科技或科普等垂直学术领域，更重要的是，多数up主都是从微信公众号“移师”到B站的文字自媒体。短时间内，冲浪普拉斯、厉害财经、IC实验室等账号都仅?
2020 年 1 月 14 日，Google宣称：为了保护用户隐私，其旗下浏览器Chrome将在两年的时间内逐步删除第三方Cookie。早先，Mozilla的Firefox浏览器和Apple的Safari浏览器已经禁止了第三方Cookie。
2020 年美国流媒体的战争，有一个颇具竞争力的选手入场——Peacock(孔雀)。Peacock是康卡斯特(Comcast)旗下NBC环球新闻集团(NBCUniversal)将在 2020 年 4 月向所有用户提供的流媒体服务。
现在不管是上班途中还是宅在家里，刷抖音视频可以说都是一个潮流，抖音已经成为年轻人日常生活不可缺少的一部分。面对流量如此巨大的平台，很多广告主们也纷纷把目光聚集到抖音平台上。而作为移动端的黄金广告位，抖音开屏广告必然是诸多广告主争抢的阵地。那么抖音开屏广告效果怎么样?抖音开屏广告是用户启动抖音时的入口广告，视觉冲击强，可以第一时间吸引用户关注，不会受到其他信息的干扰，占据了时间与空间的优势，堪称黄金?