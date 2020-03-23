搜狗号上线广告收益功能 目前实行邀请制

当前，虽然在全国人民的齐心协力之下，各地新冠疫情得到较大缓解。但是湖北前线的抗疫防疫形势依然严峻。 在这非常时期奔波在抗疫一线的新闻工作者，不仅要冒着极大的风险进行采访获取新闻素材，而且还需要第一时间整理素材完成一线报道，同前线医务工作者一样，他们也是这非常时期的战斗英雄。 近日，搜狗宣布向奋战在一线的新闻工作者免费提供“录音转写文字”服务，以AI技术助力他们从录音转写的重复性工作中解放出来，提高日?