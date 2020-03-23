搜狗号上线广告收益功能 目前实行邀请制

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搜狗号上线广告收益功能 目前实行邀请制

2020-03-23 16:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息：3 月 20 日，上线两年的搜狗号宣布上线广告收益功能。创作者开通广告收益功能后，搜狗平台将为创作者代为运营广告位，智能匹配用户和广告内容，实现精准推广，是创作者获得广告收益。

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目前，该功能尚未全面开放，内测期实行邀请制，暂不支持自主申请，预计 2020 年 4 月- 5 月全面开放申请。

公开资料显示，搜狗号上线于 2018 年 9 月，基于搜狗的大数据以及AI技术利用算法推荐，将信息准确推送给用户。

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