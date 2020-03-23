哔哩哔哩发布升级公告：AV 号全面升级至 BV 号

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 23 日消息：今天下午，哔哩哔哩弹幕网（B 站）发布升级公告，AV 号全面升级至 BV 号。
图片来自 bilibili
哔哩哔哩表示，一直以来，AV 号都是 B 站视频稿件的重要标识，在视频的传播和分享中起到了关键作用。为了保护稿件信息安全，容纳更多投稿，维护 UP 主的权益，自 2020 年 3 月 23 日起，AV 号将全面升级为 BV 号。
与纯数字的 AV 号不同，BV 号是一段由数字和大小写字母组成的字符串，经过算法自动生成。未来将统一使用 BV 号作为稿件标识。
同时 2020 年 3 月 23 日前生成 AV 号的相关功能保持不变。此外，用户在复制 BV 号或者包含 BV 号的链接后，打开 B 站 APP 的同时会自动跳转至该视频。
以下是 B 站升级公告原文：
尊敬的各位用户：
一直以来，AV号都是B站视频稿件的重要标识，在视频的传播和分享中起到了关键作用。
为了保护稿件信息安全，容纳更多投稿，维护UP主的权益，自 2020 年 3 月 23 日起，AV号将全面升级为BV号。与纯数字的AV号不同，BV号是一段由数字和大小写字母组成的字符串，经过算法自动生成。未来将统一使用BV号作为稿件标识。
同时， 2020 年 3 月 23 日前生成AV号的相关功能保持不变。例如，已分享的稿件链接，AV号搜索，以及动态、评论、私信中的高亮跳转。
此外，用户在复制BV号或者包含BV号的链接后，打开B站APP的同时会自动跳转至该视频。
更多详细规则说明请见链接FAQ：https://www.bilibili.com/blackboard/activity-BV-PC.html
BV号将继续见证UP主们在这个舞台上创造无限的可能。陪伴大家的每一次灵感迸发，为每一个创意而干杯喝彩！