哔哩哔哩发布升级公告：AV 号全面升级至 BV 号

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 23 日消息：今天下午，哔哩哔哩弹幕网（B 站）发布升级公告，AV 号全面升级至 BV 号。

图片来自 bilibili

哔哩哔哩表示，一直以来，AV 号都是 B 站视频稿件的重要标识，在视频的传播和分享中起到了关键作用。为了保护稿件信息安全，容纳更多投稿，维护 UP 主的权益，自 2020 年 3 月 23 日起，AV 号将全面升级为 BV 号。

与纯数字的 AV 号不同，BV 号是一段由数字和大小写字母组成的字符串，经过算法自动生成。未来将统一使用 BV 号作为稿件标识。

同时 2020 年 3 月 23 日前生成 AV 号的相关功能保持不变。此外，用户在复制 BV 号或者包含 BV 号的链接后，打开 B 站 APP 的同时会自动跳转至该视频。

以下是 B 站升级公告原文：