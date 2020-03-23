2020中国最富1000人榜单：马云蝉联首富 黄铮进入前十

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2020中国最富1000人榜单：马云蝉联首富 黄铮进入前十

2020-03-23 10:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息：今天，界面发布《 2020 中国最富 1000 人榜单》。榜单数据显示，今年上榜的 1000 富豪的财富总额相比去年增长了3. 14 万亿元，百亿及以上富豪有 378 位。其中，马云以 2957 亿元蝉联中国首富，马化腾以 2876 亿元排名第二位，孙飘扬家族以 1848 亿元位列榜单第三名。杨惠妍、许家印夫妇、丁磊、张勇服务、黄铮等均进入前十。

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而作为 2019 年的风云人物之一，张一鸣以 1200 亿元财富位列榜单第 11 位，比去年排名上升 7 位。顺丰王卫经历了 2018 年的调整后， 2019 年带领公司取得亮眼业绩，今年个人财富重回千亿，排名第 12 位，财富达 1191 亿元。美团王兴也以 485 亿元财富排名榜单第 51 名，前进了 59 位。

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此外，值得注意的是，本次上榜的 1000 位富豪中，最年轻的依然是来自哔哩哔哩的徐逸，他以 50 亿元的财富排名第 650 名。目前，中国富豪年龄主要集中在40- 69 岁之间，其中50- 59 岁年龄层富豪最多，占比49.5%，将近一半。他们多数分布在信息技术、医药医疗和房地产行业，且集中分布在广东、北京、浙江、上海、江苏、福建等地。其中，广东的富豪数量最多，共 223 位富豪上榜，累计财富 37940 亿元。其次是北京和浙江，各有 142 位和 137 位富豪上榜。

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