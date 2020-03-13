魅族发布 17 周年感谢信：「魅族17 5G」旗舰手机力争 4 月发布

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 13 日消息：今天上午，魅族科技官方微博宣布，力争在 4 月发布魅族 17 5G 旗舰手机。同时官方也发表了一封魅族 17 周年的感谢信。

图片来自 魅族

魅族在公开信中也表达了对魅友、友商以及合作伙伴的感谢以及对于手机行业的敬畏之心。魅族强调，「疫情确实拖慢了和时间赛跑的脚步，但无论如何，在打磨魅族 17 最后的一段日子里，会更加小心翼翼，不敢省一分人工，不敢减一克物力。」

据目前已知的消息，作为魅族 17 周年的旗舰产品及转型之作，魅族 17 将将搭载骁龙 865+X55 5G 芯片，支持 SA、NSA 双模 5G。

以下为魅族 17 周年感谢信全文：

17 年前的 3 月 14 日，魅族成立了。 17 年来，魅族很幸运地被大家所熟知、所喜爱，每年此时我们都会收到大量的祝福，让原本普通的日子变得不那么普通。

而此时的我们，一帮历经四季筹备、熬红了眼的成年人，却像一个踟蹰在生日会门口，但还没有准备好礼物的孩子。

面对大家的祝福，我们的心中，只有感谢。

感谢这么多年来一直支持着魅族的魅友们。魅族所行之路并非潮流大道，是你们的陪伴，才让这条路不显孤独。无论你因何而来，哪怕已转身而去，都是魅族生命里最引以珍视的意义。

感谢长期支持我们的政商界领导前辈，还有或抬爱有加、或默默点赞的媒体老师和科技圈达人。一个产品大于商业又不善营销的公司，一个手机行业中特立独行的存在，在成长历程中让大家操心了。

感谢因为相信魅族对用户的独特观照，与对产品的偏执洞察，而与我们一道追求极致、共闯窄门的供应链伙伴。如若没有你们的鼎力相助，魅族将无法日日自新，却又依旧魅族。

感谢帮助我们，将魅族的产品推荐给全中国以及海外数十个国家和地区用户的经销商伙伴。是你们的努力，让Flyme的气球飞越山海，更让“热爱”成为跨越异域共同的语言。

感谢十几年来在全球消费电子和移动互联网最激烈的赛道上一起奔跑同行的朋友。科技应为善，始终务于人，5G时代期待继续与大家“你追我赶”，为全球用户提供更多元的选择。

感谢 17 年来每一位并肩奋斗过的魅族人。梦想，让来自五湖四海的大家汇聚一堂，魅族的每一个高光时刻，都有着各位的光和热。也许此刻你已事在他处，但依旧期待我们一起进步，继续同感荣光。

最后，更要感谢的是，在疫情之中为了魅族175G旗舰手机而埋头苦干的所有魅族人、供应链及合作伙伴们，特别是还留守在湖北家中办公的四十三名优秀的同事，你们在远程会议中传递出的坚强而积极的声音，让我们无比自豪。

疫情确实拖慢了我们和时间赛跑的脚步，但无论如何，在打磨魅族 17 最后的一段日子里，我们会更加小心翼翼，不敢省一分人工，不敢减一克物力。

“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”，希望全力以赴之下，魅族 17 能赶在春意盎然的 4 月，和珠城最娇艳的勒杜鹃一起，迎着太平洋温暖的风，自信绽放。

魅族科技

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