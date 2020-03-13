“扫一扫”分享到微信

见闻

魅族发布 17 周年感谢信：「魅族17 5G」旗舰手机力争 4 月发布

2020-03-13 11:18 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 13 日消息：今天上午，魅族科技官方微博宣布，力争在 4 月发布魅族 17 5G 旗舰手机。同时官方也发表了一封魅族 17 周年的感谢信。

TIM截图20200313111500.jpg

图片来自 魅族

魅族在公开信中也表达了对魅友、友商以及合作伙伴的感谢以及对于手机行业的敬畏之心。魅族强调，「疫情确实拖慢了和时间赛跑的脚步，但无论如何，在打磨魅族 17 最后的一段日子里，会更加小心翼翼，不敢省一分人工，不敢减一克物力。」

魅族16T 全面屏三摄拍照娱乐游戏手机 8GB+128G 鲸跃蓝 骁龙8554500mAh大电池 全网通4G手机 双卡双待
京东自营
￥2299

据目前已知的消息，作为魅族 17 周年的旗舰产品及转型之作，魅族 17 将将搭载骁龙 865+X55 5G 芯片，支持 SA、NSA 双模 5G。

以下为魅族 17 周年感谢信全文：

17 年前的 3 月 14 日，魅族成立了。 17 年来，魅族很幸运地被大家所熟知、所喜爱，每年此时我们都会收到大量的祝福，让原本普通的日子变得不那么普通。

而此时的我们，一帮历经四季筹备、熬红了眼的成年人，却像一个踟蹰在生日会门口，但还没有准备好礼物的孩子。

面对大家的祝福，我们的心中，只有感谢。

感谢这么多年来一直支持着魅族的魅友们。魅族所行之路并非潮流大道，是你们的陪伴，才让这条路不显孤独。无论你因何而来，哪怕已转身而去，都是魅族生命里最引以珍视的意义。

感谢长期支持我们的政商界领导前辈，还有或抬爱有加、或默默点赞的媒体老师和科技圈达人。一个产品大于商业又不善营销的公司，一个手机行业中特立独行的存在，在成长历程中让大家操心了。

感谢因为相信魅族对用户的独特观照，与对产品的偏执洞察，而与我们一道追求极致、共闯窄门的供应链伙伴。如若没有你们的鼎力相助，魅族将无法日日自新，却又依旧魅族。

感谢帮助我们，将魅族的产品推荐给全中国以及海外数十个国家和地区用户的经销商伙伴。是你们的努力，让Flyme的气球飞越山海，更让“热爱”成为跨越异域共同的语言。

感谢十几年来在全球消费电子和移动互联网最激烈的赛道上一起奔跑同行的朋友。科技应为善，始终务于人，5G时代期待继续与大家“你追我赶”，为全球用户提供更多元的选择。

感谢 17 年来每一位并肩奋斗过的魅族人。梦想，让来自五湖四海的大家汇聚一堂，魅族的每一个高光时刻，都有着各位的光和热。也许此刻你已事在他处，但依旧期待我们一起进步，继续同感荣光。

最后，更要感谢的是，在疫情之中为了魅族175G旗舰手机而埋头苦干的所有魅族人、供应链及合作伙伴们，特别是还留守在湖北家中办公的四十三名优秀的同事，你们在远程会议中传递出的坚强而积极的声音，让我们无比自豪。

疫情确实拖慢了我们和时间赛跑的脚步，但无论如何，在打磨魅族 17 最后的一段日子里，我们会更加小心翼翼，不敢省一分人工，不敢减一克物力。

“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”，希望全力以赴之下，魅族 17 能赶在春意盎然的 4 月，和珠城最娇艳的勒杜鹃一起，迎着太平洋温暖的风，自信绽放。

魅族科技

追求源于热爱

9ff831e3gy1gcs1zjq6gfj20rs3cl1kx.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

五角大楼 云计算合同 亚马逊 微软 外闻

反转！五角大楼要求重新考虑将百亿云计算合同授予亚马逊

· 五角大楼 云计算合同 亚马逊
阿里云 病毒检测 AI

阿里云免费开放病毒检测服务 60秒即可完成基因对比工作

· 阿里云 病毒检测 AI
网易云音乐 吉卜力 龙猫 版权

网易云音乐与吉卜力工作室达成版权合作 获《龙猫》《千与千寻》等OST版权

· 网易云音乐 吉卜力 龙猫
微软 微软补丁 SMBv3协议

微软紧急发布补丁修复SMBv3协议蠕虫漏洞 4.8万主机或受影响

· 微软 微软补丁 SMBv3协议
支付宝 支付宝logo 支付宝我太蓝了

升级后的支付宝被网友吐槽颜色太丑 支付宝感慨：我太蓝了

· 支付宝 支付宝logo 支付宝我太蓝了
网课 腾讯课堂 小学生

一节逃不掉的网课！小学生被网课逼疯 哭求腾讯不要再努力了

· 网课 腾讯课堂 小学生
钉钉文档 小学生 钉钉 在线办公 视频会议

小学生用钉钉文档在线秘密聊天 原来办公还可以这样玩

· 钉钉文档 小学生 钉钉
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
查看更多
﻿

编辑推荐

美股第二次熔断 美国五大科技巨头市值一夜蒸发4000亿美元

[见闻]· 03月13日

华为P40/P40 Pro售价曝光：5摄徕卡、比P30贵了

[数码]· 03月13日

什么是百度智能小程序单卡？如何获得更多用户关注和转化

[经验]· 03月13日

五角大楼要求重新考虑将百亿云计算合同授予亚马逊

[见闻]· 03月13日

阿里云免费开放病毒检测服务 60秒即可完成基因对比工作

[见闻]· 03月13日

网易云音乐与吉卜力工作室达成版权合作 获龙猫等OST版权

[见闻]· 03月13日

微软紧急发布补丁修复SMBv3协议漏洞 4.8万主机或受影响

[见闻]· 03月13日

​全球迪士尼乐园暂停营业 关门时间暂定至3月底

[见闻]· 03月13日

关闭