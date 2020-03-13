反转！五角大楼要求重新考虑将百亿云计算合同授予亚马逊

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:周四，美国国防部表示，将重新评估向微软授予 100 亿美元云计算合同的决定。此前，亚马逊持续的抗议，由于特朗普总统的潜在干预，该公司失去了这笔交易。

根据提交给联邦法院的一份法律简报，在亚马逊辩称其产品和定价被五角大楼错误评估后，司法部要求重新考虑。国防部要求在 120 天内重新评估该合同。该案的法官Patricia E. Campbell-Smith预计会允许重新评估，目前尚未做出正式裁决。



据悉，亚马逊曾被广泛认为是最有希望赢得这项价值百亿的云计算JEDI合同的公司，但最终却是微软于去年 10 月拿下合同。

亚马逊发言人道格·斯通(Doug Stone)在周四的一份声明中表示，公司“很高兴国防部承认了影响JEDI合同决定的‘实质性和合法性’问题，并认为有必要采取纠正措施。”

对此，微软发言人弗兰克·x·肖(Frank X. Shaw)说，“我们相信国防部在授予合同时做出了正确的决定。”他还表示，微软仍然相信自己的提议“对国防部来说是正确的选择”。