字节跳动创始人张一鸣发布全员信：宣布组织全面升级

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息：今天字节跳动创始人张一鸣在成立八周年之际宣布组织全面升级，张一鸣在内部信中提到字节跳动做一个比较大的组织升级，公司会任命张利东和张楠(Kelly)分别为字节跳动中国董事长和CEO，整体负责字节跳动中国业务的发展。

本次字节跳动组织升级中，进行的主要人事调整包括：3 月 12 日起，张利东担任字节跳动(中国)董事长，作为中国职能总负责人，全面协调公司运营，包括字节跳动中国的战略、商业化、战略合作伙伴建设、法务、公共事务、公共关系、财务、人力;抖音CEO张楠将担任字节跳动(中国)CEO，作为中国业务总负责人，全面协调公司中国业务的产品、运营、市场和内容合作，包括今日头条、抖音、西瓜视频、搜索等业务和产品。两人向张一鸣汇报。

张一鸣在内部信中还提到，把改进超大型全球化企业的管理，列在了字节跳动公司长期重大课题的第一位。张一鸣表示：“为了应对业务的变化，我们一直在公司组织和合作方式上不断优化调整。比如，明确主要业务的CEO和管理团队;建立各业务虚拟的P&L(损益表)，帮助各业务更好的做决策;绩效管理和OKR工具也不断更新。但如何建立好一个超大型全球化企业，对我们来说，还是新的课题。”

张一鸣表示，争取在未来三年走遍所有有办公室的地区，了解公司也学习当地文化。我们的目标不仅是建立全球化的业务，更是建立全球化的多元兼容的组织。通过更好的组织，激发每个人的潜能和创造力，服务全球用户。

以下为全员信全文：

《字节跳动 8 周年：往事可以回首，当下更需专注，未来值得期待》

大家好，

今天是公司创立 8 周年的日子。在这个远程办公的新模式下，我在线上跟大家聊聊新想法。

我想在这个时间节点做一个比较大的组织升级：今天，公司会任命张利东和张楠(Kelly)分别为字节跳动中国董事长和CEO，整体负责字节跳动中国业务的发展。作为字节跳动全球CEO，接下来我会花更多时间精力在欧美和其它市场，和Alex一起把字节跳动全球管理团队完善，也帮助新加入的Erich Andersen、Roland Cloutier等更多同事更好的融入。

过去 8 年，字节跳动飞速发展，我们已经从一个小产品，成长为给全球用户提供多个产品服务的大平台，全球员工人数今年也将达到 10 万人。在成长道路上，我们遇到很多的挑战。

为了应对业务的变化，我们一直在公司组织和合作方式上不断优化调整。比如，明确主要业务的CEO和管理团队;建立各业务虚拟的P&L，帮助各业务更好的做决策;绩效管理和OKR工具也不断更新。但如何建立好一个超大型全球化企业，对我们来说，还是新的课题。

随着业务的变大，外部效应也不断扩大，社会也对我们有了更多期待。过去一年，我花了近2/ 3 时间去了全球很多地方。除了了解公司业务，我还跟很多当地的同事和朋友交流，去德里迪利哈特市集做用户调研，去巴黎朋友家做客，去各地博物馆了解历史，我对世界的丰富性和文明的演化有了更深刻的理解。我们在全球多个国家有业务有用户，要更认真思考和外部世界的关系，对外部世界的贡献。

不止于此，在我们比较熟悉的信息和内容平台业务之外，我们也开始探索很多全新业务的方向。对我们来说，这是一种跨界，但我们对于这些新业务的认知还远远不够。

这些挑战要求我们公司的组织方式有更多变化，除了完善全球管理团队工作，我会从公司日常运营中腾出精力来，重点关注几个事情：

1、研究如何更好地改进超大型全球化企业的管理

坦白讲，管理一个在 30 个国家， 180 多个城市，有超过 6 万名员工的公司，并不容易。这还不包括，我们教育业务在北美的 5000 位外教，公司行政体系的外包员工等等。过去一年，我们已经看到了不少管理问题，最直接的反馈是员工敬业度和满意度统计结果下降了。

我争取在未来三年走遍所有有办公室的地区，了解公司也学习当地文化。我们的目标不仅是建立全球化的业务，更是建立全球化的多元兼容的组织。通过更好的组织，激发每个人的潜能和创造力，服务全球用户。

我们一直说develop a company as a product，理解公司这个产品的本质是什么，对改进管理很重要。

2016 年之前我看很多东西，也有很多思考，并且在我们公司管理中进行实践。字节范中的坦诚清晰，来源于我试图理解杰克韦尔奇在《赢》中反复强烈的强调——坦诚降低组织交易成本。“知识型组织中，每一个人都是管理者”，这是德鲁克关于管理者的重新定义。他对于目标管理的思考，启发了我们对于组织有效性的重视和OKR的实践。他和科斯的想法，促使我思考企业边界是什么，以及如何从外部视角衡量组织内部的交易成本。我们坚持的“context， not control” 的理念，受到Netflix的直接影响。当然也很大程度上跟哈耶克关于理性的自负的论述有关，我认识到信息透明、分布式决策和创新的重要性。

科技公司组织方式变化，会带来很多新的变化，在业务、财务、人力方面都有体现。财务上，如何把UG中的LTV引入内部财务报表，各个业务之间应该如何结算成本。人力上，在职能、业务、市场三个维度交叉下应该如何组织人才。当然相应的，企业内部工具也需要新的研发优化。对我们来说，过去两年，其实是问题多思考少。我之后会花更多时间学习研究，也和ES的同事一起讨论提升。

2、研究科技公司如何创造更多的社会价值

去年下半年开始，我和管理团队重新认真讨论公司的本质是什么。我们是从最基础的问题开始讨论的。什么是科技，什么是科技公司?为什么科技公司需要承担更多社会责任?科技是指the application of scientific knowledge for practical purposes， especially in industry，能成为科技公司的基础条件是不断的学习 scientific knowledge。科技公司如果能不断提升认知改进方法，其杠杆就会越来越大，头部公司在经济中的占比越来越高，对人们生活的影响会越来越大，也越来越受到监管关注。

从外部来讲，公众期待会越来越高，从内部来说，员工也需要更强的使命感来承担更大的责任。为用户提供创新、高品质、有效率的产品和服务，这是企业基础的社会责任。但是科技公司还要思考如何面对自己的外部效应，积极和外部各方合作，创造社会价值。

过去两年，我们在企业社会责任方向做了很多工作，包括建立公益部门，要求每一个业务都有CSR的目标和规划，和用户目标、商业目标并列。寻人、助医、扶贫等几个项目很成功，但总体我感觉还远不够，尤其是和我们要在全球范围达到较高的水平的目标相比。

我会和更多的同事以及外部交流，一方面更好地了解世界当下的问题，一方面探讨如何在公司内建立更好的机制去承担更多社会责任。

3、思考和规划教育等新战略方向

教育是公司跨界尝试的新业务方向。大家应该了解，我一直很重视人才招聘，对个人的潜力充满期待。 我认同德鲁克的说法，对于公司内部来说，公司存在的意义，是通过公司这个方式实现人们的创造力。我会再加上另外一句——让每个人有更丰富有意义的经历和体验。对的，和我们用户产品的使命一样：inspire creativity， enrich life.

2016 年有一段时间，我发现公司好多优秀的算法人才都来自上海交大ACM班，我特地去上海拜访了俞勇老师。从交大ACM班的成材率，以及后来对Minerva University的调研，让我直接认知到教育对激发人的潜力非常关键，并且教育本身也还有巨大的潜力。这算是我认真思考教育业务的一个起点吧。过去两年中，我访谈过不少老师学生，包括到不同课堂体验不同的教学效果，但因为时间精力有限，不够持续。接下来，我会重启对教育的访谈观察。

最近在线辅导市场非常热，很多人问我公司的业务进展。我其实不焦虑，有耐心，我觉得现在还是很早期，教育业务必须有更根本的创新，当然前提是我们有更深刻的认知。尤其对于已有成功业务的公司来说，启动新业务是不容易的，有惯性也有惰性。在新的领域大胆的尝试，是始终创业的重要标志。

八周年之际愿大家：往事可以回首，当下更需专注，未来值得期待。