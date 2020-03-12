百度315搜索大数据：疫情期间，口罩质量成为投诉焦点

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息：今天，百度发布《 2020 年百度 315 搜索大数据报告》。数据显示， 2019 年，网民搜索消费维权相关内容的热度同比上涨19%，其中网络购物和金融服务成为消费侵权的“重灾区”。旅游出行、食品安全、3C数码、移动通信、汽车、共享经济等也是维权热度较高的行业。

从维权渠道搜索热度来看， 12315 等官方投诉渠道依然是大家首选的投诉渠道，占比达36%;而网络媒体投诉平台也逐渐成为热门的渠道之一，占比达34%。还有28%用户会选择直接找企业客服投诉。

报告显示，北上广深等一线城市的消费者维权意识明显更强。其中， 90 后群体维权意识最强，38%搜索消费者维权相关内容的都是 90 后。其次是 00 后，占比达24%。 80 后、 70 后意识相对较弱，分别占比18%和13%。而整体来看，男性消费者维权明显意识高于女性。

疫情之下，消费者对于侵权问题的关注并未减弱。据百度搜索大数据显示，近一个月，消费维权相关内容的搜索热度环比上涨110%，防疫用品成为投诉的焦点，占比为35%。其中收到投诉最多的当属口罩。“口罩质量差”、“购买口罩时药店不允许使用医保卡”、“预约口罩付款不发货”等成为主要的投诉问题。