一图看懂 realme 真我 X50 Pro 5G：标配 65W 氮化镓充电器，3599 元起

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 12 日消息：今天下午，真我手机官方正式发布 5G 新旗舰 realme 真我 X50 Pro 5G 手机，搭载骁龙 865 处理器，国行售价 3599 元起。

图片来自 realme

据官方介绍，realme 真我 X50 Pro 5G 手机全系标配骁龙 865 旗舰芯片+LPDDR5 内存+三星 UFS 3.0+Turbo Write+HPB，采用 90Hz Super AMOLED 畅速屏+VC 液冷散热系统，屏占比达到 92%，通过 HDR 10+认证。

真我 X50 Pro 5G 手机拥有 12 根天线，采用 360° 环绕天线技术，支持 Wi-Fi 6；采用一块 4200mAh 大容量双芯电池，标配 65W 氮化镓充电适配器；前置 3200 万超广角双摄+6400 万鹰眼变焦后置四摄；配备线性马达、1216 超线性双扬声器，支持杜比全景声及 Hi-Res 认证，搭载双频 GPS+全功能 NFC，拥有红锈与青苔双配色。

价格方面，realme 真我 X50 Pro 8GB+128GB 版本售价 3599 元，8GB+256GB 版本售价 3899 元，顶配 12GB+256GB 版本 4199 元。今天下午 4 点开始预售，并将于 3 月 19 日 0 点正式开卖。