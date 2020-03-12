苹果申请折叠手机专利 使用两块独立屏幕，形似微软Surface Duo

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息：据外媒appleinsider报道，最新公布的专利申请文件显示，苹果公司正在研究使两个或多个设备靠近时可以协同工作的技术，该技术能制造出不会弯曲屏幕的可折叠iPhone。

根据文件描述，苹果的折叠技术使用两块完全独立的屏幕，当展开时可以作为一个显示器使用。苹果在文件中称，电子设备可以使用传感器测量和其他信息来检测第一设备的边缘何时与第二电子设备的边缘相邻。可从独立操作模式转换到联合操作模式，以实现资源共享。

在联合操作模式下，图像可跨屏显示，两设备中的扬声器可用于播放音乐的不同声道，它们的相机和传感器也可彼此协作使用，当然还包括共享其他资源。

申请文件称可用磁铁来对齐屏幕。磁性部件可以以各种方向将设备保持在一起。

就专利内容来看，苹果这项专利技术和微软 2019 年 10 月份发布的 Surface duo极为相似，后者预计在 2020 年圣诞节期间上市。

在专利示例图中还显为了类似 iPad SmartCover的保护套，与该设备搭配使用。这款可折叠设备会比目前的已知产品更加耐用。

3 月 3 日，美国专利商标局授予苹果的新专利显示，可折叠 iPhone或iPad可能会包含一个柔性外壳，以保护设备屏幕和硬件。

在同一设备内使用柔性覆盖层和柔性显示层，两者相互耦合。在手机折叠或展开时，这两层能在两种不同结构间移动。覆盖层在“可折叠区域”处弯曲。

覆盖层的可折叠区域可使用如玻璃、金属氧化物陶瓷等材料创建。在某些情况下可包含一层陶瓷材料，提供抗冲击或耐刮伤表面。而显示层也可包含另一层材料。