拼多多销售费用达271.7亿元 “百亿补贴”实际支出远超百亿

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息:北京时间3月11日，新电商平台拼多多(NASDAQ：PDD)发布的2019年第四季度财报显示：2019年全年，拼多多实现营收人民币301.4亿元，较上一年同期的131.2亿元同比增长130%。

营收大涨的同时，拼多多依旧维持亏损状态。非通用会计准则(NON-GAAP)下，平台2019年四季度归属普通股股东的净亏损为8.2亿元，全年净亏损42.7亿元。

亏损主要源自销售与市场费用的增长。2019年Q4，拼多多销售与市场推广费用达92.7亿元，全年累计费用达271.7亿元。





▲拼多多财报显示，2019年平台销售与市场推广费用为271.7亿元，“百亿补贴”超额兑现。

2019年中，拼多多正式推出“百亿补贴”，对全网热销商品实施不限量、不限时补贴，覆盖的超30000款品牌标品实现全网最低价。第三方数据研究团队“超对称技术”的跟踪报告显示，仅2019年Q4，拼多多“百亿补贴”的支出金额超过50亿，平均每件商品的平台补贴约为15%。据财报相关数据推测，拼多多2019年“百亿补贴”的实际补贴支出远超100亿元人民币。

2020年2月，拼多多进一步推出“百亿补贴节”，补贴力度从此前的20%最高增长至50%。“百亿补贴节”上线24小时，即售出超过500万件补贴商品。拼多多方面称，将通过“百亿补贴节”让消费者每天都过618，每晚都是双11。