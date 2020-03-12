拼多多黄铮宣布：6000员工绝大多数将涨薪

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息:3 月 11 日晚间，拼多多发布了 2019 年第四季度财报。财报数据显示， 2019 年第四季度，拼多多平台实现营收107. 9 亿元，同比增长130%。全年成交额突破万亿大关，年活跃买家数达5. 852 亿，一年净增1. 67 亿。

在第四季度财报电话会议上，拼多多CEO黄铮表示，公司 6000 员工中绝大多数将涨薪，而不是要求他们承担因为疫情所致的短期财务影响。

黄峥表示，困难时期，包括拼多多在内的许多公司，都可能遭受目前仍难以量化的经济损失。对于拼多多而言，最宝贵的资产就是“人”。因此，公司决定提高绝大多数团队成员的薪资，对于疫情期间付出更多努力的人，我们也将通过短期现金红利和长期股权激励，来嘉奖这些同行者对于公司价值观的坚持。

以下为财报电话会议英文翻译原文：

开始之前，首先请允许我向在此次疫情中遭致命运改变人们的未来生活表示深切祝福，对挺身而出挽救人群于水火之中的有识之士表示深深敬意。正如一年前我们在致股东信中所言，“世界正以前所未有的速度改变着。好的坏的都在发生，很多是不曾预期的，有些甚至让人惊讶或者紧张。”

2019 年的成绩

对于拼多多而言， 2019 年是重要的、有建设性的一年。我们加强了自己的业务能力，创新了产品，并继续投资于用户，以提高他们的参与度并扩大业务规模。

我们以一个强劲的季度收官了这一年。我们的年度活跃买家达到了5. 85 亿，每月活跃用户超过了4. 81 亿。

得益于用户、商家和合作伙伴的支持，我们也迎来了一个新的里程碑，平台 2019 年总交易额超过了 1 万亿元人民币，同比增长113%。 2019 年，我们平台完成了 197 亿个订单包裹，比上年增长了77%。

在 2019 年，我们的团队规模增加到了将近6， 000 名员工。同时，公司建立了核心的内部系统和基础架构。

我们继续执行着开放平台的战略，优先考虑我们用户的利益，并惠及平台生态系统的所有参与者。

具体来说，我们投资于采购和供应链管理、C2M和农业，以及加强我们的知识产权保护。九鼎稍后将详细说明。

经过又一年的发展，在 2019 年结束之际，我们变得规模更大、能力更强、能够更好地抓住新的机遇，并承受更多未知的挑战，履行更大的社会责任。

关于冠状病毒

其中一个最近的未知挑战，就是我们目前身处的冠状病毒疫情。

这是我们团队经历的最紧张、最艰难的时期之一。冠状病毒破坏了我们所熟悉的生活，并影响了中国的每个人。在上海，我们深深感受到一种与全国各地共同对抗疫情的使命感。作为一个服务近 6 亿用户日常所需的平台，我们肩负着巨大的责任和压力，一路以来与时间赛跑，努力稳定价格、供应必要的物资、并将其提供给急需的人。

当冠状病毒疫情在中国全面爆发时，日用品和个人防护用具的市场陷入了短期严重失衡的困境，供需关系的错位导致价格一路飙升。春节假期加剧了这种不平衡的状态，这期间，许多工人已经休假，多数企业处于停工状态。

面对价格飞涨，我们有责任介入并尽自己的一份力量，来缓解消费者的焦虑，并为我们的合作伙伴提供帮助。

作为电商平台，特殊时期最有效的履责方式，是尽力保障消费者的应急物资需求。因此，我们决定直接补贴用户最紧缺的医疗卫生用品，并对商家进行资金扶持，激励他们在困难时期坚持做好消费者服务工作。

这些补贴可能会在短期内影响公司的损益和股东回报。但作为拼多多的主要股东之一，我和公司核心管理层在疫情爆发后进行过短暂但深入的思考，并确定这是我们必须做的事情。

在危机时刻，我们必须履行我们的社会责任，并优先考虑消费者的利益，因为没有他们，就不会有拼多多。

我相信市场。我也相信消费者心中有杆秤，他们终将会评判我们在这段时期的表现。

我也想借此机会，对我们的团队在疫情爆发期间所展现出的空前决心和付出表示感谢。

未知的新生疾病让每一个人惶惶不安，我们又何尝不是。但是即便如此，我们的管理层仍然忠于职守，很多身处上海的员工也于假期中自愿返岗、共度时艰。

我们采取了必要的措施确保员工的健康和安全，以使得我们可以专注于帮助他人解决由于人工停滞、物流中断、供应短缺和需求增加所带来的方方面面的问题。

此外，我们的团队还将时间和精力投入到支持湖北省和其他受疫情严重影响的地区，采购和捐赠急需的医疗用品和设备。

我们还致力于帮助受疫情影响的广大农业生产者，通过设立新的入口，让他们快速上架农产品(6.270， -0.19， -2.94%)并且准确找到有需要的消费者。这样，我们也能确保大多数处于居家隔离状态的用户，不必为能否买到高质量、新鲜并且送货到家的农产品而感到担忧。

中国正在进行的这场抗击疫情的战争，是由无数普通人、中小企业，用默默而不为人知的奉献支撑起来的。他们没有光环，也不会被镁光灯所照耀，有些人甚至冒着失去生命的危险。正如我们欣慰地发现，公司诸多年轻人在这个特殊时期“一马当先”，展现了勇毅与担当，践行了公司的“本分”价值观，他们出于保护消费者和维护商家群体利益的初心，没有选择留在自己安全和舒适的家中，而是坚守岗位，默默付出。

自疫情发生以来，拼多多已累计以“点对点”方式向湖北地区捐赠超过 100 万只医疗专用口罩、2. 5 万套防护服、 30 万只医用手套，以及超过 200 吨水果蔬菜等，累计调动运输车辆、直升机等入鄂交通工具 86 批次。

他们为数以亿计等待中的用户寻找短缺的商品，为前线抗疫的医护人员采集防护物资，为商家协调物流资源，促使订单能够圆满完成，并且耐心地回复高于正常峰值的用户问询。

疫情带来的许多不可预见的挑战，推动了他们的成长和进步。这些年轻人将成为我们组织未来的重要领导者，我希望他们在 2020 年及今后，将我们的平台推向更广阔的发展空间。

我为能与这些同事共同努力和奋斗感到骄傲和自豪。他们的忠于职守，是大家回归安静生活的保障。由于他们在背后默默地努力支持，平台消费者的生活得以愈加平稳，并在我们这里体验到实惠和乐趣。正如拼多多这家公司，长期处于静水深流的状态，跻身聚光灯下永远不会是拼多多的目标。

困难时期，包括拼多多在内的许多公司，都可能遭受目前仍难以量化的经济损失。但往事不可追，来者犹可待。对于拼多多而言，最宝贵的资产就是“人”，我们更应该表扬、奖励和拥抱这些默默工作、创造价值的同事。

因此，我们决定提高绝大多数团队成员的薪资，而不是要求他们承担因为疫情所致的短期财务影响。

对于疫情期间付出更多努力的人，我们也将通过短期现金红利和长期股权激励，来嘉奖这些同行者对于公司价值观的坚持。

我们也正在补偿那些愿意牺牲家庭时间和利润空间，为数千万家庭提供稳定商品供给的的商家，并且会将这个计划继续扩大。

持续的疫情也促使我们加深了对医学科研的支持。今年 1 月，我们与浙江大学合作设立了 1 亿元人民币的基金，用于支持病毒感染和呼吸道疾病的防控研究。该基金还将出资支持受灾严重地区的医疗资源分配工作，并奖励为应对冠状病毒疫情做出重大贡献的医护人员。该基金由基金管理委员会和专家委员会管理，其中包括国家卫生委员会专家团队的成员。

对 2020 年的展望

现在，我们讲一下对 2020 年的展望。

今天是中国大部分地区复工后满一个月的日子。

我们的商家运营和物流已经运转了起来，并逐渐恢复正常。我们将持续维持对商家和物流的补贴扶持。疫情引发的干扰，将对我们 2020 年第一季度的业绩产生负面影响，但我们对长期的预期保持不变。

我们看到，疫情期间，更多消费者开始广泛地采用线上服务，我们对中国电商的发展持乐观态度。同时，我们也看到消费者对拼多多的偏好与日俱增，我相信我们的平台已经为未来做好了充分准备。我们计划在整个 2020 年，继续在用户参与度方面进行投资，并且仍然对于新一年的快速增长和创新保持乐观。