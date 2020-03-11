面对疫情企业如何度过难关？雷军给出五个“过冬锦囊”

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:今日，雷军通过个人公众号发布了《疫情拐点之际，谈谈企业如何度过难关》一文。雷军在文中分享了自己于2009年提出的五个建议。这五个建议包括了：建立全员成本意识、在成本上严格把控、把费用分成固定费用和变动费用两块、严管应收款和库存两个基本点、省钱有技巧要靠群策群力。雷军称，创业公司过冬的核心问题是成本控制。

随后雷军表示，随着自己创立了小米，对企业如何度过难关又有了一些新的思考。雷军提出了：严控成本的本质是提高效率、要穿越经济周期，企业还应该具备持续创新的能力、任何时候都要有战胜困难的勇气等总结。

最后，雷军表示，没有一个难关不可逾越，无论面对什么危机，信心比黄金还要珍贵。

以下为雷军微信公众号全文：

新冠肺炎疫情来势汹汹，已经在全世界掀起了一场重大战役。环球同此凉热，疫情不仅对人民的生命安全造成巨大威胁，对经济的影响也越来越凸显。做企业总是和各种不确定性打交道，特别是当下我们既要与新冠肺炎做斗争，还要面对潜在的经济下行的压力，着实不易。

企业要如何度过难关?这个问题我已不是第一次回答。历史上金山软件最困难时差点发不出工资，卓越网创业时也经历了非典疫情。 2008 年金融海啸席卷全球，很多年轻的创业者面对 2009 年的形势不知所措。那时我主要是一名天使投资人，于是我在博客中分享了自己的经验，后来被媒体总结为五个“过冬锦囊”。

十一年过去了，我相信这五个办法依然很有价值，因为小米一直在践行，既是对极致效率的自我追求，客观上也是一种未雨绸缪：以四季常态过冬天，则冬天亡;以冬天态度过四季，则四季存。抵抗疫情造成的经济次生灾害，需要全社会积极应对，其中企业无疑扮演了重要的角色。在此，我把这篇博文增补修订，加入新形势下的思考，希望能跟大家讨论共勉。

面对危机的五个建议

—— 2009 年博客文章

步入 2009 年后，几乎所有人都领略到这次冬天的寒意。不少人问我，创业公司如何过冬?

我的回答和大家一样：现金为王。持有足够的现金量是生存的关键。我在二十年的职业生涯中，遭遇过多次冬天，甚至在 1997 年 9 月管理北京金山的时候差点发不出工资，所以无论压力有多大，我坚持企业安全第一，保持充足的现金量。有了足够的现金，的确可以轻松过冬。但我认为问题的核心不是现金，而是企业的基本生存技能：成本控制。

如何有效控制成本呢?这的确是一个非常复杂的问题，和大家分享一些我的经验。

01

建立全员成本意识

1. 成本意识要从公司创建开始建立。互联网泡沫时期，资金成本比较低，创业公司比较容易融到了钱就开始“豪华型”创业。这些创业者没有过苦日子的经验，以为未来一帆风顺，就开始大把烧钱，租用奢侈的办公室、举办铺张的会议、乱砸市场费用等等。一旦遇到困难，或者市场环境发生剧烈变化，企业很容易倒闭。平时没有成本意识，真正遇到问题的时候再建立非常困难，由奢入俭难!

2. 成本意识只有从老板开始，才有可能贯彻全员。如果老板不以身作则，不反复强调，不建立成本控制的体系，整个企业成本管理一定非常混乱，也不容易成功。比如，华人世界的首富李嘉诚，一块普通的电子表一戴就是二十多年，我相信李嘉诚旗下的企业成本控制一定会非常出色。(事实上能穿越周期的伟大公司，比如宜家等，他们的创始人都保持了知行合一，你无法想象一个本身生活极尽奢侈的老板能带领团队严控成本，长期保持高效运转)

3. 成本控制体系成功的关键在于建立全员成本意识。没有全员的共识，各项成本是无法管理的， 会到处漏水。只有建立了这样的意识，各种方案才能实施。

遇到现金短缺的时刻，所有管理者的方案都是增收节支。我也非常赞同增收和节支两手都要抓，但增收谈何容易，市场竞争如此激烈，短期见效可能性不是太大。而只要自己努力，强化管理控制，成本很容易就降下来了。这里，比较难的是建立全员的成本意识，你可以告诉所有人：“省钱就是赚钱，每省一块钱至少相当于赚三块钱”。原因很简单，一般企业赚来的钱需要支付销售成本、生产成本等，还需要交销售税等，能剩下三分之一就算非常不错了。

02

在成本上严格把控

控制成本的能力是任何企业都需要的基本技能。企业任何时候都需要控制成本，每个企业家都应该知道“勤俭治家”的重要性。在冬天的时候，股权融资、银行贷款都非常困难，企业的资金压力陡然增加，很多人束手无策，控制成本的压力立刻凸显出来。

实施控制成本的要领是：该花的钱一定要花，不该花的钱一分钱都不能花。

省钱不是不花钱，不花钱可能造成更大的浪费，所以，该花的钱一定要花，这是不能打折的事情。比如，办公室我们可以租用便宜的办公室，但不意味着我们的办公室非常拥挤混乱，如果办公室非常不舒服，员工的工作可能没有效率，这是更大的浪费。

不该花的钱一分钱不能花，要从每件小事做起，很多创业者觉得一起创业的员工很辛苦，在报销电话费、出租车费和请客吃饭费等非常大方，甚至基本不管。这些钱，创业的时候的确不多，但这种风气一旦养成，很难改善，人一多，再遇到个别不自觉的人，这几项成本就是天文数字了。其实，回报员工的方式很多，比如给与更好的报酬或者更多的股票等，不应该在管理上放松。

03

把费用分成

固定费用和变动费用两块

企业的费用大致分两类，一类是固定费用，每月都必须支付的，比如人员费用、房租、水电费用、带宽、办公设备及服务器折旧等;另外一类是变动费用，比如差旅费、电话费、招待费、市场费用等。

固定费用非常可怕!这些费用一旦开始花，每个月都必须花，很难终止。还有，一旦习惯后，一般不会想到取消。所以，一定要高度重视固定成本，比如租用新的办公室、租用IDC机房、随意增加员工等。如何控制呢?在每年、每季度预算会上的重点就是固定费用的分析。

变动费用每项看上去并不多，一个月总数好像也不大，但累积起来总数并不小。比如对于一两百人的公司来说，每个月多三万电话费，看起来并不多，一年就是三十六万!!!还有很难管理的打车费、招待费等。这项成本是每月财务分析会的重点。如何管理交通费、电话费、招待费三项最难管理的费用呢?各家有各家的高招，以后我详细介绍我用过的一些办法。

这样分类的好处在于，企业必须花的钱相对可控。一旦遇到危机，先停掉所有的变动费用，然后分析固定成本，逐项定计划消减，整个成本就一步一步控制下来了。在 2003 年，非典前金山费用大约在 450 万/月，我们发布控制费用的紧急要求后，成本迅速控制在 250 万/月以内。