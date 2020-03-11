江苏用户调低套餐后因被收高额靓号费状告电信胜诉

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:今日，江苏省高级法院公布了 2019 年度消费者权益保护十大典型案例。其中，电信用户因调低套餐被运营商收千元靓号费状告胜诉，成为典型案例之一。

据介绍， 2016 年 7 月，程某某向电信句容分公司申请办理天翼乐享4G套餐业务，主卡号码177****8888，每月费用 499 元，期限为 2 年。该套餐到期后，程某某于 2018 年 6 月 4 日至电信句容分公司柜台办理全国流量畅享 99 元/月个人套餐，自 2018 年 7 月起生效。程某某后发现其已支付的 2018 年 7 月至 9 月话费中，均包含名称为“靓号抵消201505- 489 元”的费用，其中 7 月为336. 38 元、 8 月345. 05 元、 9 月349. 60 元。程某某认为电信公司收取的该所谓靓号费用无法律和约定的依据，诉至法院，要求返还多收取的费用。

对此，法院认为，电信句容分公司对于每月收取“靓号抵消201505- 489 元”的费用负有举证义务，原套餐费用包含靓号使用费，但没有证据证明电信公司在原套餐到期后仍有权继续收取该费用。电信公司提交的证据不能认定程某某对于支付“靓号抵消201505- 489 元”是明知且认可的，电信句容分公司自 2018 年 7 月起收取名称为“靓号抵消201505- 489 元”的费用无约定或法定依据，已收取 2018 年 7 月至 9 月的费用共计1031. 03 元应予以返还。

江苏省高级法院点评称，吉祥号码的稀缺性并不意味着号码的提供者可以依照所谓的“行业潜规则”当然收取额外的使用费，号码提供者与号码获得者之间存在的是合同关系，任何费用的支付必须以双方自愿达成的合同为基础，在合同未作明确约定的下情况收取费用，侵犯了消费者的知情权和公平交易权，不受法律保护。