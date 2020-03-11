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见闻

苹果正研究双屏iPhone，以作为折叠显示屏替代方案

2020-03-11 14:26 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:据外媒报道，苹果的工程师们正在探索双屏iPhone或iPad的可行性。两个没有边框的显示屏将模拟一个大屏幕，这样就可以避开折叠屏幕的一些缺点。

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苹果最近从美国专利商标局获得了一个通称为“多电子设备系统”的专利。专利描述了两个显示器“使用传感器测量值和其他信息”来判断它们何时接触，接触后就进入了一种“联合运作模式”。

该专利探索了两个屏幕的各种形状，使它们之间的间隙达到最小。一些设计设想创建一个大的平面屏幕，而另一些设计则认为两个显示器以一定的角度接合，从而创建一个类似笔记本电脑的形状。

传统智能手机屏幕尺寸越来越大，苹果及其竞争对手正在寻找替代品。其中一种就是采用折叠方法比如Galaxy Z Flip，缺陷在于铰链的长期耐用性以及是否会产生折痕问题。而像苹果专利申请的双屏设备仍然可以折叠，但铰链要简单得多。但在这两个屏幕之间总会有一条分界线。

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苹果也一直在研究多屏电脑，并为其申请了专利。但它同时也在研究可折叠的iPhone，并拥有相关专利。目前还不能确定苹果最终会选择哪个方式。（cultofmac

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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