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见闻

中国车主欲集体起诉特斯拉 因不满特斯拉擅自减配

2020-03-11 14:07 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:此前，工信部装备工业一司针对特斯拉Model3 车型部分车辆违规装配HW2. 5 组件问题约谈了特斯拉，特斯拉虽发表了官方声明，但马斯克的回应却加深了车主的不满情绪。目前，部分国内Model3 车主已在收集证据，准备集体上诉。

3 月 11 日，据证券日报报道，国产版Model3 搭载的自动驾驶配置与随车环保清单上的标注不符，交付阶段接连出现货不对板，减配降级等诸多问题。此次HW3. 0 芯片减配问题，特斯拉在消费者不知情的情况下擅自减配引质疑。

特斯拉8

此前，特斯拉官方发布声明称：之所以出现了硬件安装的不一致，是受到疫情期间供应链的影响。并表示随着产能以及供应链恢复，将按计划陆续为控制器硬件为HW2. 5 的中国制造标准续航升级版Model3 的车主提供免费更换HW3. 0 的服务。

而近日，马斯克在社交媒体上回应称：“那些抱怨的人实际上并没有选装FSD功能，如果选装了FSD功能，特斯拉会为他们免费升级为HW3. 0 芯片。”

国产版Model3 涉事车主认为，实车与购车清单配置不符本身就涉嫌欺诈，而特斯拉只字未提进口Model3 的处理措施。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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