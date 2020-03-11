“扫一扫”分享到微信

见闻

研究：用于计算机、智能手机的现代RAM仍容易受Rowhammer攻击

2020-03-11 11:38 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:根据今天发表的一项新研究，尽管制造商在过去 6 年里采取了广泛的缓解措施，但现代RAM卡仍然容易受到Rowhammer攻击。

这些缓解措施统称为目标行刷新(Target Row Refresh， TRR)，这是是软件和硬件修复的组合。 2014 年Rowhammer攻击被披露之后，这些修复措施缓慢地添加到现代RAM卡的设计中。

黑客攻击 安全 代码 安全漏洞 程序员

在现代的RAM卡上，每次您的计算机处理内存中的数据时，实际的数据都保存在内存单元中，并且每个内存单元都被安排在卡的塑料底座上的表格状网格模式中。

虽然这种精心安排的设计帮助工程师们在RAM卡上塞入尽可能多的记忆单元，但它也使记忆单元之间的电干扰成为可能。这就是Rowhammer攻击的精髓所在。

自 2014 年以来，硬件行业一直试图解决Rowhammer难题，但每一步都被学术界证明是不可行的。每次供应商推出改进，研究人员要么找到一个旁路，要么找到一个新的、更快速的方法来发动Rowhammer攻击。（zdnet

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

微软小冰 惠普 马赛克

免费提供！微软小冰携手惠普首批创造4000款马赛克种子图

· 微软小冰 惠普 马赛克
腾讯视频 还珠格格 琼瑶剧

经典琼瑶剧《还珠格格》系列将在腾讯视频独家上线

· 腾讯视频 还珠格格 琼瑶剧
Airbnb Airbnb房东 Airbnb政策 外闻

为应对疫情影响，Airbnb引入了更灵活的预订策略

· Airbnb Airbnb房东 Airbnb政策
滴滴顺风车 滴滴 顺风车 顺路同事

滴滴顺风车上线“顺路同事”功能 帮助同事互助出行

· 滴滴顺风车 滴滴 顺风车
网课 腾讯课堂 小学生

一节逃不掉的网课！小学生被网课逼疯 哭求腾讯不要再努力了

· 网课 腾讯课堂 小学生
钉钉文档 小学生 钉钉 在线办公 视频会议

小学生用钉钉文档在线秘密聊天 原来办公还可以这样玩

· 钉钉文档 小学生 钉钉
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
查看更多
﻿

编辑推荐

奶茶界“海底捞”！秒杀喜茶、一点点背后有何秘密？

[产品]· 03月11日

在线教育爆火，只有这两类公司抓住了流量红利

[模式]· 03月11日

苹果正研究双屏iPhone，以作为折叠显示屏替代方案

[见闻]· 03月11日

消息称iPhone 12最终可能会配备120Hz的显示屏

[见闻]· 03月11日

李佳琦有三宝：直播、口红和狗

[评论]· 03月11日

经典琼瑶剧《还珠格格》系列将在腾讯视频独家上线

[见闻]· 03月11日

GDC 2020 游戏开发者大会 3 月 16 日开启免费线上直播

[见闻]· 03月11日

第一批网民们的青春，已经被互联网404了

[评论]· 03月11日

关闭