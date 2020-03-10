2020 年全球最具创新力公司排名：苹果公司排名第 39 位
站长之家(ChinaZ.com) 3 月 10 日消息：美国商业杂志《Fast Company》今日发布了 2020 年全球最具创新力的 50 家公司排名。
其中「阅后即焚」照片分享应用 Snapchat 母公司 Snap 高居榜首，微软和特斯拉紧随其后，分居第二和第三位。此外，流媒体服务商 Spotify 排名第 15 位，瑞幸咖啡排名第 17 位，苹果公司排名第 39 位。
《Fast Company》是一本以印刷和在线形式出版的美国商业月刊，着重于技术，业务和设计。它每年出版八期印刷刊物。
以下为《Fast Company》评出的 2020 年全球最具创新力 50 家公司：
01 Snap
02 微软
03 特斯拉
04 Big Hit Entertainment
05 Bug奖励平台HackerOne
06 White Claw
07 电子商务物流初创公司shopify
08 线上设计平台Canva
09 在线游戏平台Roblox
10 医疗无人机公司Zipline
11 操作系统开发商kaios technologies
12 植物合成肉公司Beyond Meat
13 Bravado
14 社交电商平台Meesho
15 流媒体服务商Spotify
16 hello sunshine
17 瑞幸咖啡
18 Merck
19 WHOOP
20 Sweetgreen沙拉店
21 Sage Therapeutics生物制药公司
22 IndiGo
23 流媒体视频网站Vimeo
24 租赁技术平台CaaStle
25 二手服饰电商ThredUp
26 时装品牌Trove
27 支付创企Brex
28 在线预订Hopper
29 Strava运动社交
30 数据服务提供商Immuta
31 数字阅读平台Wattpad
32 供应链自动化新创公司Attabotics
33 平底鞋品牌ROTHY’S
34 CalmF
35 TWIGA FOODS
36 Color Of Change
37 股权管理服务商Carta
38 FOOTPRINT
39 苹果公司
40 公共健康组织Truth Initiative
41 VERTEX
42 女性健康在线诊疗平台Maven Clinic
43 人工智能芯片制造商Graphcore
44 在线课程平台Teachable
45 Bleacher Report
46 RALLY
47 线上募款平台Omaze
48 智能化医疗设备公司Healthy.io
49 CAMEO
50 沉浸式线下娱乐公司MEOW WOLF
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