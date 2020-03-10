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2020 年全球最具创新力公司排名：苹果公司排名第 39 位

2020-03-10 21:34 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3 月 10 日消息：美国商业杂志《Fast Company》今日发布了 2020 年全球最具创新力的 50 家公司排名。

苹果

其中「阅后即焚」照片分享应用 Snapchat 母公司 Snap 高居榜首，微软和特斯拉紧随其后，分居第二和第三位。此外，流媒体服务商 Spotify 排名第 15 位，瑞幸咖啡排名第 17 位，苹果公司排名第 39 位。

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《Fast Company》是一本以印刷和在线形式出版的美国商业月刊，着重于技术，业务和设计。它每年出版八期印刷刊物。

以下为《Fast Company》评出的 2020 年全球最具创新力 50 家公司：

01 Snap

02 微软

03 特斯拉

04 Big Hit Entertainment

05 Bug奖励平台HackerOne

06 White Claw

07 电子商务物流初创公司shopify

08 线上设计平台Canva

09 在线游戏平台Roblox

10 医疗无人机公司Zipline

11 操作系统开发商kaios technologies

12 植物合成肉公司Beyond Meat

13 Bravado

14 社交电商平台Meesho

15 流媒体服务商Spotify

16 hello sunshine

17 瑞幸咖啡

18 Merck

19 WHOOP

20 Sweetgreen沙拉店

21 Sage Therapeutics生物制药公司

22 IndiGo

23 流媒体视频网站Vimeo

24 租赁技术平台CaaStle

25 二手服饰电商ThredUp

26 时装品牌Trove

27 支付创企Brex

28 在线预订Hopper

29 Strava运动社交

30 数据服务提供商Immuta

31 数字阅读平台Wattpad

32 供应链自动化新创公司Attabotics

33 平底鞋品牌ROTHY’S

34 CalmF

35 TWIGA FOODS

36 Color Of Change

37 股权管理服务商Carta

38 FOOTPRINT

39 苹果公司

40 公共健康组织Truth Initiative

41 VERTEX

42 女性健康在线诊疗平台Maven Clinic

43 人工智能芯片制造商Graphcore

44 在线课程平台Teachable

45 Bleacher Report

46 RALLY

47 线上募款平台Omaze

48 智能化医疗设备公司Healthy.io

49 CAMEO

50 沉浸式线下娱乐公司MEOW WOLF

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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