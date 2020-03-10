2020 年全球最具创新力公司排名：苹果公司排名第 39 位

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 10 日消息：美国商业杂志《Fast Company》今日发布了 2020 年全球最具创新力的 50 家公司排名。

其中「阅后即焚」照片分享应用 Snapchat 母公司 Snap 高居榜首，微软和特斯拉紧随其后，分居第二和第三位。此外，流媒体服务商 Spotify 排名第 15 位，瑞幸咖啡排名第 17 位，苹果公司排名第 39 位。

《Fast Company》是一本以印刷和在线形式出版的美国商业月刊，着重于技术，业务和设计。它每年出版八期印刷刊物。

以下为《Fast Company》评出的 2020 年全球最具创新力 50 家公司：