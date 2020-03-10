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黑鲨官方发布致歉信：「腾讯黑鲨 3 Pro」开售时间延期至 3 月 27 日

2020-03-10 21:22 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3 月 10 日消息：今天下午，黑鲨游戏手机官方微博发布致歉信，宣布腾讯黑鲨游戏手机 3 Pro 开售时间由 3 月 17 日延期至 3 月 27 日。

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腾讯黑鲨游戏手机 3 Pro 于今天上午 10 点开启预售，8GB+256GB 版售价 4699 元，12GB+256GB 版售价 4999 元，预售开启后迅速售罄。

黑鲨方面表示：「由于腾讯黑鲨 3 Pro 备货不足，严重影响了广大鲨粉的消费体验。对此我们深感愧疚与歉意！十分感谢大家对黑鲨的支持与喜爱，我们将全力提拉产能，现将『腾讯黑鲨 3 Pro』开售时间延期至 3 月 27 日。」

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京东自营
￥4999

据官方介绍，黑鲨游戏手机 3 Pro 搭载高通骁龙 865 移动平台，支持 5G 和 Wi-Fi 6 双通道并发，电池容量为 5000mAh，支持 65W 闪充，配备 7.1 英寸 2K+ 分辨率屏幕，支持 10bit 色深及 90Hz 刷新率和 270Hz 触控采样率，并且通过了 HDR10+ 认证，可通过 MEMC 插帧技术优化游戏帧率。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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