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微信小程序服务商助手上线“审核专区”，用手机就能给小程序加急审核

2020-03-10 11:02 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:继微信小程序面向服务商和普通开发者上线加急审核通道和7× 24 小时快速审核通道之后，现在小程序服务商助手上线【审核专区】，这意味着通过手机就能给小程序加急审核了。

微信

微信近日宣布小程序服务商助手新增【审核专区】，为服务商提供审核状态和数据查询、加急和撤销审核业务、客服咨询服务等能力，服务商小伙伴以后在服务商助手里就可以申请小程序加急审核了，上线小程序又更加便捷了。

在审核资源和近期审核数据方面，【审核专区】上线后，服务商可在审核资源和数据展示页面查看本月提审、加急quota分配情况及对应剩余次数。

专区还提供了服务商的近期审核结果数据，方便服务商轻松定位问题。服务商可快速查看近 7 天、本月、上月的每日审核量、合格率、期间平均合格率和驳回原因分布等等。同时也可以按小程序名称、appid，模板id检索服务商小程序的审核状态和结果。

在小程序审核加急或撤回方面小程序加急审核和撤回审核都可以在小程序里便捷完成。具体操作如下：

加急审核：在小程序服务商助手小程序【审核专区】，服务商可以对提审后待审核的小程序进行单个或批量加急操作，加急后该审核单将优先安排审核，满足服务商特殊场景需要快速被审核的需求。

撤回审核：如提审后待审核的小程序需要撤回申请，也可在【审核专区】进行单个或批量撤回操作。撤回调整后，小程序可再次提审。

微信官方还表示，基于服务商月quota排名进行分配，一期开放 100 个服务商名额，后续将不断开放直至覆盖全部服务商。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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