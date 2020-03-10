微信小程序服务商助手上线“审核专区”，用手机就能给小程序加急审核

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:继微信小程序面向服务商和普通开发者上线加急审核通道和7× 24 小时快速审核通道之后，现在小程序服务商助手上线【审核专区】，这意味着通过手机就能给小程序加急审核了。

微信近日宣布小程序服务商助手新增【审核专区】，为服务商提供审核状态和数据查询、加急和撤销审核业务、客服咨询服务等能力，服务商小伙伴以后在服务商助手里就可以申请小程序加急审核了，上线小程序又更加便捷了。

在审核资源和近期审核数据方面，【审核专区】上线后，服务商可在审核资源和数据展示页面查看本月提审、加急quota分配情况及对应剩余次数。

专区还提供了服务商的近期审核结果数据，方便服务商轻松定位问题。服务商可快速查看近 7 天、本月、上月的每日审核量、合格率、期间平均合格率和驳回原因分布等等。同时也可以按小程序名称、appid，模板id检索服务商小程序的审核状态和结果。

在小程序审核加急或撤回方面，小程序加急审核和撤回审核都可以在小程序里便捷完成。具体操作如下：

加急审核：在小程序服务商助手小程序【审核专区】，服务商可以对提审后待审核的小程序进行单个或批量加急操作，加急后该审核单将优先安排审核，满足服务商特殊场景需要快速被审核的需求。

撤回审核：如提审后待审核的小程序需要撤回申请，也可在【审核专区】进行单个或批量撤回操作。撤回调整后，小程序可再次提审。

微信官方还表示，基于服务商月quota排名进行分配，一期开放 100 个服务商名额，后续将不断开放直至覆盖全部服务商。