董明珠回应格力开始卖口罩：月底日产能将达100到200万片

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日 消息:据南方日报报道，近日，针对“格力在复工和防疫方面采取了哪些措施”的提问，董明珠在采访中回应称，目前格力正在全力推进三件事。

一是把防疫工作放在首位，坚决做到零确诊;

二是调整生产线，斥资 2000 万元成立珠海格健医疗科技有限公司，全力生产防疫物资;

三是加大科技投入，研发生产消毒空气净化器等抗病毒产品。

董明珠称，格力口罩的产能还处在爬坡阶段，月底预计可以达到日产能 100 万到 200 万片左右。

昨日，格力口罩正式开售，用户可通过微信小程序进入“董明珠的店”首页，点击“口罩预约”广告位进入预约界面，预留用户手机号码进行预约;预约成功后，每人每天限购 1 盒，KN95 防护级别的一次性使用口罩 50 只/盒，一次性使用医用口罩 50 只/盒，预约成功用户只能从两款中选购一盒口罩。

具体活动时间为： 2020 年 3 月 9 日开始，每天10：00—11： 00 点开始预约，每天16：00—18： 00 点公布预约结果，每天16：00—18： 00 点开始购买。

此外， 2 月 18 日，格力还成立了珠海格健医疗科技有限公司，格力电器董秘望靖东出任该公司董事长。珠海格健医疗科技有限公司的经营范围包括第Ⅱ类医护人员防护用品、紫外线消毒设备、生理参数分析测量设备、手术室感染控制用品的设计、制造和销售等。