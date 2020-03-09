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见闻

李佳琦带货三星华为折叠屏手机 华为称将努力生产Mate Xs

2020-03-09 16:59 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月9日 消息：近日，李佳琦在直播中开箱华为最新旗舰折叠屏手机Mate Xs。开箱之前，李佳琦就和观众提前表示：“我真的超爱它，这个没有卖，只是跟你们说一说”。在开箱过程中，李佳琦被Mate Xs的颜值深深吸引，直呼：“OMG，好好看”。

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据悉，这是华为送给李佳琦的礼物，李佳琦是首批销售拿到的。

QQ截图20200309170023.jpg

3月5日10 点，华为Mate Xs正式开售，定价 16999 元。据悉，10： 08 分刚过，包括华为商城、京东商城在内的平台被疯抢一空。据悉，上述两大平台的总预约人数约达 90 万人。目前，一台全新的华为Mate Xs已经被炒至 4 万元左右。

据外媒报道称，华为表示，正集中力量加大Mate Xs生产。

据悉，华为Mate Xs采用了首创的鹰翼折叠设计，展开时是一款厚度为 5.4 毫米的极薄 8 英寸无界屏幕，闭合后则成为 6.6 英寸和 6.38 英寸的双屏手机，搭载麒麟 990 5G 处理器，8GB 内存+512GB 存储。摄像头方面，Mate Xs 采用 4000 万像素超感光镜头 + 800 万像素长焦镜头 + 1600 万像素超广角镜头 + ToF 镜头四摄组合。同时在铰链结构、折叠屏强度上进行了改良。

此前，李佳琦还曾为另一款万元折叠屏手机带货。

2月27日晚间，李佳琦网上直播带货三星新款折叠屏手机Galaxy Z Flip，李佳琦的直播还没结束，价格上万的Galaxy Z Flip就已经被秒完了。

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