外媒：在过去9年，AMD处理器容易受到数据泄露攻击

“扫一扫”分享到微信
并非只有英特尔芯片容易出现难以修复的安全缺陷。格拉茨科技大学的研究人员以“Take A Way”的方式进行详细描述了一对侧通道攻击。它们可以泄露 2011 年以来AMD处理器的数据，无论是老式的Athlon 64 X2、Ryzen7 还是Threadripper。
研究人员称，他们在 2019 年 8 月下旬向AMD提交了这些缺陷，但过去几个月一直对这些缺陷保持沉默，一直没有得到回复。（engadget）
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
热搜：
百家号排名
SEO
百家号权重
主播百科
女主播
[数码日爆]· 03月09日
[见闻]· 03月09日
[产权]· 03月09日
[动态]· 03月09日
[经验]· 03月09日
关于站长之家 -
联系我们 -
广告服务 -
友情链接 -
版权声明 -
人才招聘 -
网站动态 -
帮助 -
手机版
增值电信业务经营许可证: 闽B2-20120007号 - 闽公网安备 35020302000061号 - 闽ICP备08105208号 - 闽网文[2018]1428-083
©CopyRight 2002-2019 CHINAZ.COM Inc All Rights Reserved. 站长之家 版权所有
网络监督