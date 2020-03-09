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快讯

外媒：在过去9年，AMD处理器容易受到数据泄露攻击

2020-03-09 16:35 稿源：站长之家  0条评论
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并非只有英特尔芯片容易出现难以修复的安全缺陷。格拉茨科技大学的研究人员以“Take A Way”的方式进行详细描述了一对侧通道攻击。它们可以泄露 2011 年以来AMD处理器的数据，无论是老式的Athlon 64 X2、Ryzen7 还是Threadripper。

研究人员称，他们在 2019 年 8 月下旬向AMD提交了这些缺陷，但过去几个月一直对这些缺陷保持沉默，一直没有得到回复。（engadget

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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