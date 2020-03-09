外媒：在过去9年，AMD处理器容易受到数据泄露攻击

并非只有英特尔芯片容易出现难以修复的安全缺陷。格拉茨科技大学的研究人员以“Take A Way”的方式进行详细描述了一对侧通道攻击。它们可以泄露 2011 年以来AMD处理器的数据，无论是老式的Athlon 64 X2、Ryzen7 还是Threadripper。

研究人员称，他们在 2019 年 8 月下旬向AMD提交了这些缺陷，但过去几个月一直对这些缺陷保持沉默，一直没有得到回复。（engadget）