分析称：过去十年，Windows 10漏洞少于Linux、Mac OS X和Android

站长之家(ChinaZ.com) 3月9日 消息:对美国国家标准与技术研究所(National Institute of Standards and Technology)国家漏洞数据库的分析显示，如果漏洞的数量有任何可利用性的迹象，那么Windows10 似乎比Android、Mac OS或Linux安全得多。

在过去的十年中，Debian Linux有 3067 个技术漏洞，他们将这些漏洞定义为“一种特征或配置，攻击者可以利用这些特征或配置获得未经授权的访问或滥用网络及其资源”;其次是Android系统，有 2563 个漏洞;Linux kernel 有 2357 楼哦东;Mac OS X有2212 漏洞。

值得注意的是，Windows10 只记录了 1111 个技术漏洞，即使把Windows 10( 2015 年发布)和Windows 7( 2009 年发布)的漏洞数叠加，总数仍然比Android和Debian Linux少得多。

当然，微软的产品比Windows多得多，这意味着这个软件巨头也有更多的漏洞。过去 10 年，微软报告了 6814 个漏洞，高居榜首，但平均每个产品只有12. 9 个漏洞，而谷歌和苹果平均每个产品分别有54. 4 个和37. 9 个漏洞。





报告还指出，虽然数以千计的技术漏洞可能令人担忧，但平均在 197 天内发现漏洞，并在 69 天内加以控制。（mspoweruser）