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苹果 CEO 库克发备忘录鼓励员工本周继续在家办公

2020-03-09 09:20 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3 月 9 日消息：彭博社报道，据苹果 CEO 库克发给员工的一份备忘录显示，苹果继续鼓励员工在家办公一周。

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图片来自 Apple

库克通知位于加利福尼亚、西雅图、韩国、日本、意大利、德国、法国、瑞士和英国的圣克拉拉谷和埃尔克格罗夫地区的公司的员工，在 3 月 9 日至 13 日的一周内，「如果工作允许，请随时远程办公」。

这一举措延长了苹果公司上周五的政策，以鼓励加州和西雅图的员工继续远程工作。库克在备忘录中称，这些都是「感染密度最大的地区」。

库克称，除了鼓励在家工作外，苹果还「大力降低人员密度，确保那些在公司工作的团队能够安全、安心地完成工作」。备忘录称，苹果正在尝试最大限度地扩大人际空间，并继续加强深层清洁」。包括降低苹果商店中「Today at Apple」和天才吧的密度和人员。

该备忘录指出，在受影响的地区，按时薪计酬的员工将获得与常时相同的工资，这与硅谷其他科技公司如 Amazon、Alphabet、Facebook 等的政策类似

另外此前的报道称，苹果 5G 手机 iPhone 12 系列或因疫情推迟到 10 月发布

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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