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爱奇艺宣布将于3月16日起开设“湖北人民免费看”专区

2020-03-07 17:48 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息：近日，爱奇艺宣布将于 3 月 16 日起开设“湖北人民免费看”专区，为湖北地区用户提供为期一个月的免费精品网络视听节目。届时用户可通过爱奇艺手机客户端、电脑客户端、网页端等免费收看。

据悉，爱奇艺将在“湖北人民免费看”专区上线《破冰行动》《老九门》《哪吒之魔童降世》《流浪地球》《热血街舞团》《我是唱作人》《中医世界》《中国宴》等近百部电视剧、电影、综艺、纪录片，以此丰富湖北地区人民群众的精神文化生活，助力湖北人民打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。

爱奇艺

此前，广电总局宣布：自 3 月 5 日起，湖北地区人民可在芒果TV、腾讯视频、优酷、爱奇艺、哔哩哔哩、西瓜视频等视频网站的“湖北人民免费看”专区或专题频道免费观看 5000 多部网络精品节目。

具体包括《我和我的祖国》《流浪地球》《哪吒之魔童降世》《少年的你》《都挺好》《小欢喜》《欢乐颂》《知否知否应是绿肥红瘦》《琅琊榜》《楚乔传》《陈情令》《全职高手》《锦衣之下》《剑王朝》《深夜食堂》《在武汉》《沸腾吧火锅》《风味人间》《小猪佩奇》《奥特曼》《NBA历史经典》《世界冠军教你居家健身》《我是唱作人》《明星大侦探》等电影、电视剧及网络综艺节目。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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