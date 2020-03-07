苹果称iPad Air 3会出现永久性黑屏 中招用户可免费修

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:iPad Air3 是备受用户青睐的一款平板，然而，今天，苹果官方却发布公告称部分平板会出现永久性黑屏的问题。

苹果表示，受影响设备的生产日期为 2019 年 3 月至 2019 年 10 月之间，中招的用户可到Apple或Apple授权服务提供商处进行免费维修。

苹果还特别提示，如果你的iPad Air3 存在任何会影响维修完成的损坏(例如，屏幕破裂)，则需要先解决相关问题再进行维修。在某些情况下，可能需要支付额外维修的费用。其他iPad机型不在这项计划的保障范围内。

以下是苹果官方的公告：

Apple已经确认，在某些情况下，少数iPad Air(第 3 代)设备可能会永久性地显示黑屏。在设备黑屏之前，可能会出现短暂的闪烁或闪光。

受影响设备的生产日期为2019 年 3 月至 2019 年 10 月之间。Apple或Apple授权服务提供商将免费为符合条件的设备进行检修。

服务流程

请从下方选取一个服务选项，以检修您的 iPad Air。在提供任何服务之前，技术人员会先检查您的 iPad Air，以验证您的设备是否符合这项计划的条件。

查找 Apple 授权服务提供商。

预约前往 Apple Store 零售店。

如有疑问或需要进一步的协助，请联系 Apple 支持。

接受服务前，请尽可能先将您的 iPad 备份到 iCloud 或电脑。进一步了解 iPad 检修前的准备工作。

注：如果您的 iPad Air 存在任何会影响维修完成的损坏(例如，屏幕破裂)，则需要先解决相关问题再进行维修。在某些情况下，可能需要支付额外维修的费用。

其他信息

Apple 可能会将维修区域限制为原购买国家或地区。

这项 Apple 全球性计划不会扩展 iPad Air(第 3 代)的标准保修保障范围。您的消费者权益法权利不受这项计划影响。

这项计划为受影响的 iPad Air(第 3 代)设备提供保障，有效期限为自设备首次零售销售之日起 2 年。